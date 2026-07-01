СВ. СОФИИ ХРАМ В ВОЛОГДЕ

Софийский собор в Вологде, построенный по образу Успенского собора Московского Кремля в 1568-1570 гг. С 1587 по 1923 гг. являлся кафедральным собором Вологодской епархии. Здесь практически полностью сохранились фрески XVII в. и иконостас первой половины XVIII в.

Строительство собора

В 1565 г. Иван Грозный объявил о введении новой системы государственного управления – опричнины. Центром государства стала новая резиденция царя – Александровская слобода. Другим важным пунктом на карте Иван IV избрал Вологду.

В 1566 г. по воле Грозного и под его личным надзором начинается строительство каменной крепости – Вологодского кремля. Он был заложен не в историческом центре города, которым являлась Ленивая площадка или Ленивый торг, а на небольшом отдалении. В связи с этим кафедральный собор Воскресения Христова и архиерейский двор, находившийся рядом с собором, оказывались вне крепостных стен.

Иван IV принял решение возвести архиерейские палаты внутри кремля, а также новый кафедральный собор в камне в отличие от прежнего деревянного.

В 1568 г. началось возведение храма, прообразом которому служил Успенский собор Московского Кремля. Летописец свидетельствует, что работы велись с особой тщательностью. На ночь кладка закрывалась лубьем для предохранения от дождя и холода.

Незадолго до завершения работ Иван Грозный неожиданно уехал из Вологды. Это действие вызвало множество домыслов и легенд. Одной из самых популярных является история о кирпиче, упавшем с потолка Софийского собора на царя. Эта версия основана на записи в Вологодском летописце, созданном в начале XVIII в. Куда более вероятным представляется, что отъезд царя из Вологды был следствием целого комплекса проблем, с которым столкнулось государство в конце 60-х – начале 70-х гг. XVI в.

В 1572 г. опричное войско, показавшее себя в противостоянии войскам крымского хана абсолютно недееспособным, было объединено с земским, вскоре опричнина была отменена. Таким образом, у царя отпала потребность в создании новой резиденции на севере. Поэтому Софийский собор был недостроенным до 1587 г. В 1588 г. святителем Антонием, епископом Вологодским и Великопермским, был освящен его первый придел. Через некоторое время был освящен основной престол, получивший посвящение Софии Премудрости Божией, вслед за ним третий предел.

Дальнейшая история

В ходе Смуты в 1612 г. в Вологде бесчинствовали «польские и литовские люди и черкасы и казаки и русские воры», Софийский собор был разграблен и сожжен: сгорели крыша и главы с крестами. Церковные принадлежности пришлось брать из Спасо-Каменного и Глушицкого монастырей. В 1613 г. храм был частично отремонтирован, и архиепископ Сильвестр заново освятил центральный придел. В 1614 г. были освящены два малых придела, в 1615-1616 гг. была полностью восстановлена крыша, главы и кресты.

При епископе Гаврииле в 1686-1688 гг. собор был расписан артелью ярославских иконописцев под руководством Дмитрия Григорьева. София Вологодская стал первым храмом Вологды, расписанным стенным письмом.

Первая его колокольня из дерева была создана в конце XVI в. и сгорела во время Смуты. После этого на месте сгоревшей колокольни возводилось еще несколько, пока в 1654—1659 гг. не появился ее вариант из камня. Она была восьмиугольным сооружением, завершавшимся шатровым каменным верхом с главкой.

В 1772-1776 гг. по благословению вологодского архиепископа Иосифа рядом с холодным, летним Софийским собором был выстроен теплый, зимний Воскресенский собор.

На протяжении XVII – XVIII вв. Софию Вологодскую нередко приходилось реконструировать после пожаров.

Софийский собор неоднократно подвергался различным переделкам. В 30-х гг. XVII в. к западному порталу было пристроено деревянное крыльцо, которое заменили каменным в конце XVII в. В конце XVII и в начале XIX вв. была произведена растёска большинства оконных проёмов. В первой половине XVIII в. осуществлялась замена позакомарного покрытия четырёхскатной кровлей. Однако оно, а также изначальная ширина окон были возвращены в ходе реставрации 1958-1965 гг.

Ныне Софийский собор находится в ведении Вологодского государственного музея-заповедника, его можно посещать в летнее время. Во время некоторых церковных праздников здесь проводятся службы.