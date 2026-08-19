СВ. СОФИИ ХРАМ В НОВГОРОДЕ

Древнейший храм Великого Новгорода, возведенный в 1045-1050 годах. Сейчас кафедральный собор Новгородской митрополии.

Возведение собора

Новгородский собор св. Софии был возведен в 1045-1050 годах при князе Владимире Ярославиче. Пятинефный и трехапсидный храм отвечал византийскому стилю. Его строгий силуэт венчали пять куполов в виде шлемов, от закомар к земле шли мощные лопатки. Первоначально стены Софийского собора не были оштукатурены, облик здания, сложенного из грубо обтесанных камней, был мощным и суровым. После XII века стены собора покрыла побелка, что придало ему более торжественный вид.

На одном из порталов собора были поставлены бронзовые Магдебургские (Корсунские) врата в романском стиле с горельефами и скульптурами. Они служили торжественным входом в храм.

Внутреннее убранство

В XII веке была осуществлена первая роспись интерьера храма. Сейчас от нее остались фрагменты фресок центрального купола с фигурами пророков и архангелов. Раньше между ними был образ Христа Пантократора, который исчез от попадания снаряда во время Великой Отечественной войны . Также сохранилось изображение святых равноапостольных Константина и Елены. Большая часть сохранившейся росписи относится к XIX веку.

Три иконостаса собора относятся к XV-XVI векам, сохранились отдельные иконы XIV века (например, икона «Спас на престоле») и XIX века. В XIX же столетии были открыты граффити Новгородской Софии, датируемые второй половиной XI – началом XII века. К 2004 году было известно уже 800 текстов граффити.

Собор в XVIII-XXI веках

В соборе сохранились надгробия архиепископов, которые были похоронены здесь в XVIII-XIX веках. Также в храме находятся мощи многих святых.

В XVIII веке к южному и северному фасадам были пристроены три контрфорса. В 1893-1900 годах осуществлялась реконструкция Софии, в ходе которой также были сняты южные контрфорсы.

В 1922 году часть имущества храма была изъята, сам он был закрыт в 1929 году, в его стенах был устроен антирелигиозный музей. Во время немецкой оккупации города собор был разграблен. Помимо всего прочего, был вывезен и главный крест собора, который затем попал в Испанию и был возвращен в Россию только в 2004 году. После войны храм был восстановлен, став частью Новгородского музея-заповедника.

В 1991 году Софийский собор был передан Русской Православной церкви, заново освещен 16 августа того же года патриархом Алексием II. В 2005-2007 годах производилась реставрация софийских куполов.