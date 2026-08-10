СВ. СОФИИ ХРАМ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

Знаменитый памятник византийской архитектуры. Крупнейший христианский храм до постройки собора Св. Петра в Риме. С 1453 года мечеть Айя-София. С 1935 года Музей Айя-София. Находится в Стамбуле (бывш. Константинополь). В 1985 году включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Византийский период

Первая церковь св. Софии появилась при Константине Великом в 324-337 годах. Находившаяся в 360-380 годах в руках ариан, она была передана никенианам императором Феодосием I. Храм несколько раз горел и восстанавливался (404, 415 годы). При Феодосии II вновь отстроенная церковь сгорела в 532 году. Первые Софийские церкви представляли собой пятинефные базилики с богатым внутренним убранством.

После пожара 532 года император Юстиниан задумал восстановить храм в большем объеме. Руководили его возведением архитекторы Исидор Милетский и Анфимий Тралльский. При строительстве грандиозного собора использовали мрамор, золото и серебро, слоновую кость, драгоценные камни. Сам он представлял собой трехнефный храм с гигантской купольной системой. Высота собора в итоге составила 55,6 м, диаметр величественного купола – 31 м. В IX-X веках стены храма украсили мозаичные и фресковые композиции. За годы своего существования он обзавелся множеством надписей-граффити на стенах, среди которых есть даже надписи скандинавскими рунами (вероятно, оставлены варягами, служившими византийским императорам). Практически сразу со времени постройки Софию Константинопольскую стали называть великой.

В 989 году произошло крупное землетрясение, в результате которого пострадал собор. Его пришлось подпереть контрфорсами, а также перестроить купол.

Османский период

В 1453 году Константинополь – главный центр православия – был захвачен турками под предводительством султана Мехмеда II. Софийский собор был разграблен. Вскоре он был превращен в мечеть Айя-София. В XV-XVI веках к ней были пристроены четыре минарета. В XVI веке к Айе-Софии были добавлены контрфорсы, еще более изменившие ее первоначальный облик. Тогда же появился мраморный минбар (кафедра для имама). В XVIII веке алтарь в восточной части здания был заменен михрабом в юго-восточном углу (он указывал направление на Мекку). Многие мозаики и фрески были замазаны штукатуркой. В середине XIX века по поручению султана Абдул-Меджида I были произведены ставшие необходимыми реконструкционные работы.

Современный период

Современная история начинается для Айи-Софии в 1935 году, когда президент Турецкой республики Кемаль Ататюрк присвоил ей статус музея. Тогда же мозаики и фрески Софийского собора, очищенные от штукатурки, вновь увидели свет. В 1985 году Музей Айя-София был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2006 году в музее было выделено помещение для совершения мусульманских обрядов его сотрудниками. В 2007 году некоторыми американскими бизнесменами и политиками был создан «Совет по освобождению Святой Софии», целью которого является возвращение Софийскому собору статуса христианской церкви.