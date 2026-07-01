ОПОЛЕ

ОПОЛЕ - город на юге Польши , административный центр Опольского воеводства.

Население 124,4 тысяч человек (2013); с при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением около 270 тысяч человек. Рас­по­ло­жен в восточной час­ти Си­лез­ской низ­мен­но­сти, на реке Од­ра. Важ­ный транс­порт­ный узел: че­рез Ополе про­хо­дят ав­то­мо­биль­ные и железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли панъ­ев­ро­пей­ско­го транс­порт­но­го ко­ри­до­ра Брюс­сель - Кёльн - Дрез­ден - Кра­ков - Ки­ев . Бли­жай­шие аэ­ро­пор­ты: ме­ж­ду­народные Ка­то­ви­це (в Пы­жо­ви­це, в 85 км к вос­то­ку от цен­тра Ополе) и ре­гио­наль­ный имени Ни­ко­лая Ко­пер­ни­ка (во Вроц­ла­ве, в 88 км к се­ве­ро-за­па­ду).

В « Ба­вар­ском гео­гра­фе » IX века упо­ми­на­ет­ся как по­се­ле­ние славянского пле­ме­ни опо­лян на реке Од­ра (Одер). В конце X века во­шёл во вла­де­ния польского князя Меш­ко I из ди­на­стии Пяс­тов. В 1039 году взят чешским князем Брже­ти­сла­вом I (1034-1055 годы), с 1050 года вновь в со­ста­ве зе­мель Пяс­тов. С конца XII века центр од­но­именного княжества [Ду­ка­тус Опо­ли­ен­сис, Du­catus Opoliensis; с 1327 года под сю­зе­ре­ни­те­том чешского ко­ро­ля, в 1202-1281, 1521-1532 годах в со­ста­ве княжества Ополь­ско­го и Ра­ци­бор­ско­го (Ра­ти­бор­ж­ско­го) во гла­ве с си­лез­ски­ми Пя­ста­ми]. В начале XIII века пе­ре­не­сён на пра­вый бе­рег Од­ры, на мес­те ста­ро­го по­се­ле­ния ос­но­ван кня­же­ский за­мок (строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1280-х годах). В 1217 году по­лу­чил городские при­ви­ле­гии. В 1241 году ра­зо­рён вой­ска­ми мон­го­ло-та­тар, во 2-й половине XIII - начале XIV веков вос­ста­нов­лен по регу­ляр­но­му пла­ну, в Ополе воз­ве­де­ны но­вые кре­по­ст­ные ук­ре­п­ле­ния. Не­од­но­крат­но стра­дал от по­жа­ров (1260, 1415, 1615 и другие). Раз­ви­вал­ся как тор­го­вый и ре­лигиозный центр. С 1532 года во вла­де­нии Габс­бур­гов, по­лу­чил немецкое название Оп­пельн (Oppeln). В XVI-XVIII веках не раз за­кла­ды­вал­ся Габс­бур­га­ми Го­ген­цол­лер­нам, Ягел­ло­нам и другими. В 1533 году (пер­вая из­вест­ная пе­ре­пись) на­счи­ты­вал около 1,5 тысяч жителей. Во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов ок­ку­пи­ро­ван сак­сон­ски­ми и шведскими вой­ска­ми (1632-1634 годы). В пе­ри­од 1-й Си­лез­ской вой­ны (смотри Си­лез­ские вой­ны 1740-1742, 1744-1745 годов) взят прусскими вой­ска­ми (1741), по Бре­славль­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1742 года во­шёл в со­став Прус­сии . В XVII-XVIII веках в ре­зуль­та­те войн пе­ре­жи­вал пе­ри­од упад­ка (в 1746 нрду на­се­ле­ние Ополе со­став­ля­ло около 1,2 тысяч человек). Во вре­мя рус­ско-прус­ско-фран­цуз­ской вой­ны 1806-1807 годов за­нят ба­вар­ски­ми, за­тем французскими вой­ска­ми. В 1816-1945 годах центр од­но­именного прусского административного ок­ру­га (в 1919-1938 годах так­же прусская провинция Верх­няя Си­ле­зия). В 1843 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Бри­гом (Бже­гом) и Брес­лау (Вроц­ла­вом). Во 2-й половине XIX века в Ополе поя­ви­лись промышленные пред­при­ятия (главным образом по про­изводству це­мен­та). В 1897-1899 годах к Ополе при­сое­ди­нён ряд бли­жай­ших на­се­лён­ных пунк­тов, по­лу­чил ста­тус городского ок­ру­га. В 1910 году его на­се­ле­ние дос­тиг­ло поч­ти 34 тысяч человек (нем­цы- 80%). В со­от­вет­ст­вии с ус­ло­вия­ми Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года в 1921 году ме­сто про­ве­де­ния пле­бис­ци­та о государственной при­над­леж­но­сти го­ро­да (94,7% го­ло­со­вав­ших вы­ска­за­лись в поль­зу Гер­ма­нии). На за­клю­чительном эта­пе 2-й ми­ро­вой вой­ны в ус­ло­ви­ях на­сту­п­ле­ния Крас­ной Ар­мии немецкое на­се­ле­ние Ополе бы­ло эва­куи­ро­ва­но в глубь Гер­ма­нии. Восточная часть го­ро­да взя­та вой­ска­ми 1-го Украинского фрон­та 23-24.1.1945 года, западная часть - 15.3.1945 года. С мар­та 1945 года Ополе в со­ста­ве Поль­ши (в это вре­мя на­счи­ты­вал 170 жителей). С апреля 1945 года на­ча­лось воз­вра­ще­ние в го­род эва­куи­ро­ван­но­го немецкого на­се­ле­ния. В начале XXI века Ополе - один из цен­тров немецкой ди­ас­по­ры в Поль­ше. С 1950 года административный центр Ополь­ско­го вое­вод­ст­ва, с 1972 года од­но­именного епи­скоп­ст­ва. В 1997 и 2010 годах по­стра­дал от на­вод­не­ний.

За­мок кня­же­ской и ко­ро­лев­ской ди­на­стии Пяс­тов (раз­ру­шен в 1928 году) рас­по­ла­гал­ся на острове Па­се­ка, об­ра­зо­ван­ном современным и ста­рым (так называемая Млы­нов­ка) рус­ла­ми реки Од­ра; со­хра­ни­лась Сто­ро­же­вая баш­ня (около 1300 года, над­строе­на в 1957 году). На пра­вом бе­ре­гу Од­ры со­хра­ни­лась баш­ня (конец XIV века, над­строе­на в 1844 году) бывшего Верх­не­го зам­ка (раз­ру­шен в 1669 году). Ар­хитектурный ба­роч­ный ан­самбль Ры­ноч­ной площади (XVII-XVIII века) вос­ста­нов­лен по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны ; до­ми­нан­той пло­ща­ди яв­ля­ет­ся Ра­ту­ша, по­стро­ен­ная в 1818-1826 годах по об­раз­цу Па­лац­цо Век­кьо во Фло­рен­ции; её баш­ня воз­ве­де­на в 1864 году (архитектор Альб­рехт) и вос­ста­нов­ле­на (по­сле об­ру­ше­ния в 1934 году) к 1936 году. В Ополе со­хра­нил­ся ряд го­тических церк­вей: Воз­дви­же­ния Святого Кре­ста (XIII век, вос­ста­нов­ле­на по­сле по­жа­ра 1415 года к 1520-м годам; нео­го­тические баш­ни над­строе­ны в 1898-1899 годах; с 1972 года - ка­фед­раль­ный со­бор; в ин­терь­е­ре - гроб­ни­цы ополь­ских кня­зей), Пре­свя­той Де­вы Ма­рии и Святого Адаль­бер­та Праж­ско­го (Святого Вой­це­ха; начало XIV века, пе­ре­строе­на в XVIII веке; верх ко­ло­коль­ни - 1896; фа­сад и ле­ст­ни­ца начало XX века), Святой Трои­цы (1309, пе­ре­строе­на в XVIII веке; баш­ня XV века, фраг­мен­ты рос­пи­си XIV века) в бывшем фран­ци­скан­ском мо­на­сты­ре XIV века, Святого Алек­сия (1421, пе­ре­строе­на в 1691 и 1865-1866 годах). К концу XVII века от­но­сят­ся ба­роч­ные церкви Святого Се­ба­сть­я­на (1680-1696 годы) и зда­ние бывшей ие­зу­ит­ской кол­ле­гии (1698, пе­ре­строе­но в XVIII веке). В чис­ле па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры XIX - начала XX веков: Ста­рая си­на­го­га (1842), не­оре­нес­санс­ное зда­ние поч­ты (1850-е годы, архитектор Альб­рехт), нео­го­тическая во­до­на­пор­ная баш­ня (1896), железнодорожный во­кзал (1899), пе­ше­ход­ный мост че­рез Млы­нов­ку в сти­ле мо­дерн (так называемый Зе­лё­ный мост; 1903), нео­ро­ман­ский кос­тёл Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1923-1925 годы, архитектор А. Кик­тон). При­ме­ча­тель­на за­строй­ка площади Иг­на­цы Да­шин­ско­го (конец XIX - начало XX веков), в цен­тре ко­то­рой рас­по­ло­жен фон­тан «Це­ре­ра» (1907). Па­мят­ник бор­цам за ос­во­бо­ждение Ополь­ско­го вое­вод­ст­ва (1970, скульп­тор Я. Бо­ров­чак).

Ополе - круп­ный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Си­ле­зии. Университеты: Ополь­ский по­ли­тех­ни­че­ский (ве­дёт ис­то­рию с 1959 года), Ополь­ский (1994); выс­шие шко­лы: имени Б. Янь­ско­го (1993), уп­рав­ле­ния (1996), ме­ди­цин­ская (2003). Му­зеи: крае­вед­че­ский (1900, с 1932 года в зда­нии бывшей ие­зу­ит­ской кол­ле­гии; фи­ли­ал - га­ле­рея художника Я. Ци­би­са), во­ен­но­плен­ных (1964), эт­но­гра­фи­че­ский под от­кры­тым не­бом (1970; де­ревянные церк­ви, жи­лые до­ма, мель­ни­цы, куз­ни­цы, ам­ба­ры, шко­лы XVIII - начала XX веков), Ополь­ской епар­хии (1987). Га­ле­рея современного искусства (1958). Те­ат­ры: дра­ма­ти­че­ский имени Я. Ко­ха­нов­ско­го (1975), ку­кольный имени А. Смоль­ки (ве­дёт ис­торию с 1937 года, са­мо­стоя­тель­ный ста­тус с 1993 года). Фи­лар­мо­ния имени Ю. Эльс­не­ра (1952). Зоо­парк (ос­но­ван в 1912 году как ча­ст­ный зве­ри­нец, пе­ре­дан го­ро­ду в 1936-1937 годах). Сре­ди спор­тив­ных со­оруже­ний - фут­боль­ный ста­ди­он (ок. 4 тысяч мест).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - промышленность, спе­циа­ли­зи­рую­щая­ся на про­изводстве стро­ительных ма­те­риа­лов на ба­зе ме­ст­ных из­вест­ня­ков и глин (дей­ст­ву­ют несколько карь­е­ров). В от­рас­ли пред­став­ле­ны круп­ные ев­ропейские ком­па­нии - про­из­во­ди­те­ли це­мен­та и бе­то­на (герм. «HeidelbergCement», «Miebach»), че­ре­пи­цы и ке­ра­мических из­де­лий (люк­сем­бург­ская «Monier»). Ве­ли­ко зна­че­ние пи­ще­вой промышленности: пред­при­ятие ни­дерландской ком­па­нии «Nutricia» (в со­ста­ве французского хол­дин­га «Danone»; про­из­во­дит мо­лоч­ные про­дук­ты и дет­ское пи­та­ние; од­но из круп­ней­ших в Ополе по ва­ло­вой стои­мо­сти про­дук­ции), за­во­ды польских ком­па­ний: «Zott Polska» (мо­лоч­ные про­дук­ты); «Animex» (мяс­ные из­де­лия); «Frigoopol» (за­мо­ро­жен­ные пи­ще­вые про­дук­ты и мо­ро­же­ное). Вы­пуск свар­ных уз­лов и ли­тых за­го­то­вок для ав­то­мо­би­ле­строе­ния (под кон­тро­лем американской ком­па­нии «Tower International»), ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций и бы­то­вых ме­ти­зов, до­рож­ных зна­ков, сва­роч­но­го, вен­ти­ля­ци­он­но­го и гид­рав­лического обо­ру­до­ва­ния. Ре­монт и мон­таж энер­ге­тического обо­ру­до­ва­ния, в том числе па­ро­вых кот­лов (пред­прия­тие польской ком­па­нии «Remak»), мо­дер­ни­за­ция ло­ко­мо­ти­вов и ва­го­нов.

В 9 км к се­ве­ро-за­па­ду от Ополе - ТЭС «Opole» (мощ­ность 1492 МВт; ра­бо­та­ет на ка­мен­ном уг­ле).

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