СУВОРОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Суворовский районный краеведческий музей. История музея началась в 1967 году.

Сегодня он занимает небольшой финский домик из трех залов, где проходят экскурсии, встречи молодежи с ветеранами войны и современными деятелями, уроки мужества, истории, действуют клубы «Юный краевед» и фалеристов, нумизматов .

Гордостью музея является собрание юбилейных и памятных монет советского периода и современной России. В музее проходят тематические выставки, где демонстрируются работы местных художников и мастеров из других районов, изделия технического творчества и декоративно-прикладного искусства .

Иллюстрации:

Суворовский районный краеведческий музей.