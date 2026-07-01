СУВОРИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Русский писатель, драматург, журналист, издатель.

Биография и карьера

Сын издателя А.С. Суворина от первого брака с Анной Барановой. Учился в первом реальном училище г. Санкт-Петербурга. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1895 г. вышел его сборник рассказов «Кое-кто. Кое-что», в 1901 г. были опубликованы пьесы «Пятиженец и другие пьесы». В 1907 г. напечатал свою пьесу в 4-х действиях «Новые приключения Шерлока Холмса». Помимо литературной деятельности заведовал железнодорожными киосками, специализирующимися на продаже книг издательства А.С. Суворина. С 1901 г. финансовый директор газеты «Новое Время», а с 1903 г. после ссоры брата Алексея с отцом стал главным редактором издания.

В 1911 г. вокруг газеты разразился скандал из-за заметки Н.В. Снессарева. В.Д. Набоков потребовал извинений от главного редактора, но М. Суворин не только отказался напечатать опровержение, но и уклонился от участия в дуэли.

В 1912 г. Суворин на страницах газеты провел кампанию по сбору добровольных пожертвований для осуществления экспедиции к Северному полюсу Г.Я. Седова. Предстоящая экспедиция вызвала общественный резонанс, но, несмотря на значительные средства, которые удалось собрать, подготовка прошла из рук вон плохо и спешно. После выхода из Архангельска судно получило новое название «Михаил Суворин». Также именем издателя была названа бухта полуострова Панкратьева, но экспедиция не увенчалась успехом, а Седов погиб.

Во время Первой мировой войны Михаил Суворин издавал и редактировал еженедельный литературно-художественный и сатирический журнал «Лукоморье». Другим его детищем стало издательство «Новый человек», печатавшее книги по нетрадиционной медицине и с новыми методами лечения.

После Октябрьской революции 1917 г. покинул столицу и присоединился к белому движению. После поражения последнего в январе 1920 г. покинул родину. Приехал в Королевство сербов, хорватов и словенцев и осел в Белграде. Открыл книжный магазин и возобновил издание газеты «Новое время», которая выходила с 1921 по 1930 г. Вместе с братом А.А. Сувориным привлек к сотрудничеству профессоров А.Л. Погодина, Т.В. Локотя и В.Х. Даватца. Корреспондентом в Париже стал Б.А. Суворин. В короткие сроки газета завоевала большую популярность среди русских эмигрантов. В середине 20-х гг. открыл собственную типографию, дав ей свою фамилию («Суворин»). Княгиня О.Г. Бебутова издала в ней около двух десяток своих прозаических произведений.

Активно участвовал в работе нескольких эмигрантских организаций. В 1922 г. возглавил Литературно-художественное общество, входил в Союз русских писателей и журналистов. В 1930 г. вошел в состав Издательской комиссии, созданной в Державной комиссии.

Библиография

Козлитин В.Д. Русская и украинская эмиграция в Югославии. 1919-1945 гг. Харьков, 1996.

Тесемников В.А., Косик В.И. Русский Белград. М., 2008.

Ћурић О. Руска литерарна Србиjа, 1920-1941: Писци, кружоци и издана. Горни Милановац, 1990.