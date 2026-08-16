СУВОРИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Русский публицист, журналист, театральный критик, писатель, издатель, владелец газеты «Новое время». Псевдонимы – А. Бобровский, Незнакомец.

А.С. Суворин был сыном крестьянина-однодворца, дослужившегося до штабс-капитана, и дочери протоиерея. Учился в 1845-1851 годах в Воронежском кадетском корпусе, в 1853 году окончил специальные классы Дворянского полка в Петербурге, но военным не стал. Мечту о поступлении в университет Суворин по бедности осуществить не смог, занимался самообразованием, много читал. Служил учителем истории и географии в Бобровском уездном училище и двух женских пансионах, затем в Воронежском уездном училище, занимался репетиторством. В эти годы печатаются его первые литературные опыты, сперва в качестве поэта (дебют - перевод стихотворения Беранже «Узник»), затем и в качестве журналиста (с июля 1861 года посылал «Письма из Воронежа» в московскую газету «Русская речь»).

В 1861-1862 годах Суворин жил в Москве, полностью посвятив себя журналистике. Его очерки печатались в «Современнике», «Отечественных записках». Здесь он сблизился с Н.С.Лесковым.

В 1863 году Суворин переехал в Петербург, в 1863-1874 годах под псевдонимами «А.Бобровский», «Незнакомец» печатался в «Санкт-Петербургских ведомостях». Популярность как журналист Суворин приобрел в первую очередь благодаря театральным рецензиям, а также «Недельным очеркам и картинкам». В Петербурге он общался с А.Н.Плещеевым, Л.Н.Толстым, Н.А.Некрасовым.

В это же время статьи Суворина выходили в «Русском инвалиде», «Вестнике Европы», «Биржевых ведомостях». На первых порах Суворин проявил себя как критик реакционной печати. В 1866 году за книгу «Всякие. Очерки современной жизни» был привлечен к суду, и первый тираж издания был сожжен.

В 1876 году А.С.Суворин приобретает в собственность газету «Новое время», которая станет делом его жизни. В последующие годы Суворин пройдет путь от «либерального, даже демократического журналиста» (В.И.Ленин) к издателю, фактически возглавившему русское патриотическое направление в печати. Под началом Суворина «Новое время» становится самым влиятельным печатным органом в России. Информированность, основательность, разнообразие высказываемых точек зрения отличали газету, которую сам Суворин называл «парламентом мнений». Издатель лично редактировал газету, прочитывал в гранках каждый номер «Нового времени», обладал талантом находить и привлекать к работе в газете одаренных писателей и журналистов.

В 1878 году Суворин основал большой книжный магазин в Петербурге и несколько магазинов в провинции. Для издания газеты Суворин основал свою типографию, где помимо «Нового времени» издавались и книги. Ему принадлежало множество разного характера изданий; справочные: «Вся Россия», «Весь С.-Петербург», «Вся Москва»; исторические: истории Петра Великого и Екатерины II проф. Брикнера; «Дешевая библиотека» (до 400 книжек русских и иностранных классических произведений), «Новая библиотека» (романы) и др.

При типографии была открыта первая в России частная школа типографского дела, в курс которой входили и иностранные языки. Служащие типографии, магазина и конторы "Нового времени" образовали в 1898 году Ссудно-сберегательное и Взаимно-вспомогательное товарищество, похоронную кассу, основной капитал для которых был дан Сувориным. Кроме того, для них была устроена бесплатная амбулатория с выдачей лекарств.

В 1911 году Суворин учредил издательство «Новое время». Создал «Контрагентство печати» — монополистическую организацию, занимавшуюся сбором информации и распространением периодических и др. печатных изданий по всей России.

Суворин был дружен с Н. А. Некрасовым, Л. Н. Толстым, Ф. М. Достоевским, И. Н. Крамским, особенно с А. П. Чеховым, произведения которого печатались в "Новом времени" с 1886-го до начала 1890-х годов. Однако со временем реакционные взгляды издателя изменили отношение к нему общественности. В связи с делом Дрейфуса и разгромом полицией студенческих демонстраций в 1899 году М.Горький выступил с «Открытым письмом к А.С.Суворину», осудив консервативные воззрения последнего.

В 1890-е Суворин увлекся театральной деятельностью и стал во главе С.-Петербургского литературно-артистического кружка. Был автором нескольких театральных пьес (комедии «Татьяна Репина», «Он в отставке», драма «Медея»). В 1895 году он основал в Петербурге свой театр.

А.С.Суворин был дважды женат (первая жена – А.И.Баранова (ум. 1874), 5 детей, вторая – А.Л.Соколова, 9 детей). Своих сыновей (Алексея, Михаила, Бориса) Суворин привлекал к работе в газете. А.А.Суворин, бывший редактором «Нового времени», в 1903 году окончательно поссорился с отцом и основал свою газету «Русь».

А.С. Суворин скончался 11 (24) августа 1912 года на даче в Царском селе.

Сочинения:

Очерки и картинки: Собр. рассказов, фельетонов к заметок. СПб., 1875.

Татьяна Репина. 4 изд. СПб., 1911.

Русско-японская война и русская революция. Маленькие письма (1904-1908). М., 2005. 752 с.

Дневник А. С. Суворина / Ред., предисл. и примеч. М. Кричевского. П. М., 1923.