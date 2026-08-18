СУВАННА ФУМА

Сувáнна Фýма (07.10.1901, Луангпхабанг — 10.01.1984, Вьентьян) — лаосский государственный и политический деятель, в 1950–1970-е неоднократно возглавлявший правительство страны и придерживавшийся нейтралистских позиций.

Сын последнего вице-короля Луангпхабанга Бункхонга (ум. 1920), брат принца Суфанувонга и племянник короля Сисавангвонга (1905–1959). Получил образование в Парижской школе гражданских инженеров и Энергетическом институте в Гренобле. В 1945 присоединился к национально-освободительному движению Лао Итсала (Лао Иссара, «Свободный Лаос»). В 1945–1949 — министр общественных работ правительства Лао Итсала. В 1949–1951 — министр общественных работ, коммуникаций и планирования. Премьер-министр королевских правительств Лаоса в 1951–1954, 1956–1958, 1960–1962. С 1962 — глава временного коалиционного правительства (правительства национального единства) с участием коммунистов, созданного с целью прекращения начавшейся в 1955 гражданской вой­ны между правыми и левыми силами. После раскола коалиции (1963–1964) стал премьер-министром королевского правительства, контролировавшего к этому моменту лишь зону Вьентьяна, в то время как Патриотический фронт Лаоса (ПФЛ) — 11 из 13 провинций страны. В результате проведенных С. Ф. в 1972–1973 переговоров с ПФЛ 21 февраля 1973 было подписано ­Вьентьянское соглашение о восстановлении мира и достижении национального согласия. В 1974–1975 являлся главой временного правительства национального единства. После отречения от престола последнего короля Лаоса Сисаванга Ваттаны (1959–1975), с 1975 занимал почетную должность советника правительства Лаосской Народно-Демократической Республики, первым президентом которой стал Суфанувонг (1975—1991).

Лит. : Кожевников В. А. Очерки новейшей истории Лаоса. М., 1979; Иванов В. В. Гражданская вой­на в Лаосе 1959–1975 гг. Военно-политические аспекты. Комсомольск-на-Амуре, 2013. А. А. Майзлиш .