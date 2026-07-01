СУТРА (санскр. сутра ‒ правило, букв. ‒ нить, веревка)

Предельно сжатое высказывание, заключающее в себе прежде всего описание того, что есть в данном учении, т.е. тех понятий и соответствующих им терминов, в к-рых излагается данная система.

С. описывает также отношения этих понятий друг к другу, дает определ. классификацию понятий или указание на то, что есть что. С. может указывать на какие-то объекты, внешние данному учению или незначимые для него, т.е. устанавливать, что не есть что. "...Сутра должна быть точной и недвусмысленной, должна содержать сущность вопроса, но в то же время должна охватывать все аспекты проблемы" ("Brahma-sutras", transl., comment., etc. by Swami Viroswarananda, Albora, 1948 (1936), pt. IV – V). Филос. С. начали создаваться в период кризиса устной традиции (возможно, во 2–1 вв. до н.э.), однако как форма философского и конкретно-науч. текста С. еще долго сохраняет черты устного творения. В основе всякого религ.-филос. учения Древней и ср.-век. Индии обязательно лежали свои С., автор к-рых, реальный или легендарный , считался основателем данной традиции. Таковы, напр., Веданта-Сутра Бадараяны, Йога-Сутра Патанджали и т.д. В отличие от антич., евангельских и патристич . текстов, создаваемых в расчете на понимание их современниками и лишь с течением времени становившихся малопонятными и требовавшими комментариев, С. писали особым, лаконичным языком, к-рый мог быть понят только при наличии комментаторского (устного или письменного) текста. Последний как бы развертывал текст С. на различных уровнях – от разъяснения значения отд. слов до разъяснения смысла целых высказываний и приведения примеров, их иллюстрирующих. Развитие комментаторской традиции шло по линии создания комментариев на комментарии и т.д. Существуют различные типы комментариев к С: вакья, карика, вритти, бхашья и др. Наиболее поздняя форма комментаторского текста – бхашья, иногда содержит и общее обоснование, не предполагавшееся самой С. При этом обоснование может быть дано с позиций иной концепции; такова бхашья Шанкары на "Брахма-Сутру".

Автор статьи: А. Пятигорский.

Философская Энциклопедия