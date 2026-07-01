СУТИИ

Сýтии — древняя западносемитская (северозападносемитская) племенная общность. Термин С. применялся в нескольких значениях.

1. Племенная и языковая общность, возводившая себя к легендарному одноименному предку-эпониму Суту (ветхозаветный Шет, в русских переводах Сиф), в науке известная как амореи (исконное самоназвание — сутии, семитск . сути-). Как известно по раннему шумерскому географическому списку из апокрифа о царе Адаба Лугальаннемунду, выделяющему ареал С. под названием «Сутиум», в 3-й четверти III тысячелетия до н. э. С. обитали в Сирийской степи юго-западнее Евфрата и юго-восточнее сирийско-верхнемесопотамского ареала другой семитской общности, представленной эблаитским языком и исконно называвшейся марту по-шумерски, амурру по-аккадски. Около XXII в. до н. э. С., расселяясь, ассимилировали бóльшую их часть, и месопотамские термины марту и амурру были перенесены на С. Отсюда научные названия С. и их языка — амореи, аморейский, передающие аккадск. амурру. Облик языка С. (он же аморейский язык) выявляется найденными в 2022 в Ираке аморейско-аккадскими билингвами. Он оказался исключительно близким к древнееврейскому, что подкрепляет гипотезу о выделении общности евреев древних из племенной среды амореев (С.). С. именовались также диданами (в широком значении этого слова). В конце III тысячелетия до н. э. центральным ареалом С. было нагорье Джебель-Бишри («Горы амореев»). К юго-востоку от С. обитали предки арамеев . В XXI–XX вв. до н. э. С. широко расселились на территории Плодородного полумесяца . Средневавилонский документ из Эмара отличает язык «аморейский (амурру) язык» от «сутийского»; вероятно, речь идет о разных диалектах аморейского языка (языка С.) в со­временном научном смысле слова. Из Вавилонии С. были изгнаны ее царем Кадашман-Харбе I около 1400 до н. э., в XI в. до н. э. вновь вторгались в Вавилонию вместе с арамеями . К X в. до н. э. всюду ассимилированы арамеями, кроме отдельных племен в Месопотамии , находившихся в тесной ассоциации с арамеями и окончательно поглощенных ими в VII в. до н. э. (так что в VIII–VII вв. до н. э. термин С. чаще используется в Месопотамии как архаизирующий синоним термина «арамеи»).

2. Западная подобщность С. в вышеприведенном первом значении также именовалась диданами. Выделялась с начала II тысячелетия до н. э. в результате расселений С. в первом значении в XXII–XX вв. до н. э., с ядром в Сирии и Заиорданье. В XIII в. до н. э. ассимилированы арамеями, кроме заиорданских шуту («Сынов Шета»), разгромленных израильтянами в 1-й половине XII в. до н. э. «Сутийский язык» вышеуказанного документа из Эмара является, возможно, диалектом С. в освещаемом втором значении.

3. Сутии-раббу («великие»), они же рапаиты, диданы (в узком смысле слова) — одно из племен общности С. в вышеприведенном втором значении.

Лит. : Heltzer M. The Suteans. Naples, 1981. А. А. Немировский .