СУТЕЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

Художник, иллюстратор, детский писатель, режиссер-мультипликатор, сценарист.

Владимир Сутеев родился 5 июля 1903 года в Москве. Отец его, Григорий Осипович, был врачом и увлекался искусством: пел на концертах в Благородном собрании, рисовал, писал (так, он оставил воспоминания о своем друге, скульпторе С.Д. Эрьзе). Своим сыновьям – Владимиру и Вячеславу – он передал эту любовь: читал им вслух книги, поощрял увлечение рисованием. Владимир Сутеев вспоминал: «Когда мы прибегали к отцу со своими картинками, он нам ставил оценки по пятибалльной системе — и двойки, и единицы, и пятёрки с плюсами и минусами. Мы с братом очень волновались…».

Сутеев поступил в 11-ю мужскую гимназию. В годы Гражданской войны денег часто не хватало, и уже с 14 лет Володя начал подрабатывать: работал санитаром в первом коммунистическом красноармейском госпитале, инструктором физкультуры в младших классах школы. Тогда же талант художника начал приносить ему первые деньги: он рисовал диаграммы для выставок здравоохранения, дипломы для спортивных соревнований.

Окончив школу, Владимир подал документы в МВТУ имени Баумана. В это время он постоянно рисовал для детских и подростковых журналов: его иллюстрации появлялись в «Мурзилке», «Пионере», «Дружных ребятах», «Искорке», «Пионерской правде» и др. С 1923 года он начал работать как иллюстратор детских книг – К. Чуковского, С. Маршака.

Эти рисунки позволили Сутееву поступить в Государственный техникум кинематографии. На годы учебы художника пришлись первые шаги советской мультипликации, которая сразу же живо заинтересовала Сутеева. Еще студентом он попал в экспериментальную мастерскую при техникуме, где группа энтузиастов работала над созданием первых советских мультфильмов. Так в 1925 году увидела свет агитационная лента «Китай в огне».

В 1928 году, после окончания техникума, Сутеев пошел работать в мастерскую кинофабрики «Межрабпом-Русь». В 1931 году совместно с Л. Атамановым он создал первый оригинальный советский звуковой мультфильм «Улица поперек». В 1935 году художник перешел на студию В.Ф. Смирнова (в «Экспериментальную мультмастерскую при ГУФК»), затем на «Мосфильм».

Когда в 1936 году был создан «Союзмультфильм», Сутеев устроился туда работать. Он стал режиссером мультфильмов «Почему у носорога шкура в складках» (1938), «Дядя Степа» (1938).В 1940 году вышел его первый авторский мультфильм «И мы на Олимпиаду!».

В первые дни войны Сутеев был отправлен на фронт: «Наступил 1941-й год. Я только что закончил фильм «Муха-Цокотуха». Ночью 22 июня показывал его в Комитете Кинематографии, а уже 24-го отправился на Юго-Западный фронт». На тот момент ему было уже 37 лет, он был женат (этот брак распадется с концом войны). Только в 1943 году Сутеев был отозван с фронта на «Воентехфильм», где создавал учебные картины: «Ориентирование на местности», «Типы вражеских танков», «Уничтожай танки врага», «Как бороться с замораживанием».

После демобилизации Сутеев три года проработал на «Союзмультфильме». С 1947 года он преподавал на курсах художников-мультипликаторов при студии. В 1948 году уволился и устроился художником в «Детгиз», продолжая при этом писать сценарии для мультфильмов. Его иллюстрации украшают книги советских и иностранных писателей и поэтов: С. Михалкова, А. Барто, В. Берестова, Д. Родари, А. Прейсена, Л. Муур. В 1949 году вышла в свет книга его рисунков «100 картинок», а в 1952-м была издана и первая книга сказок – «Две сказки про карандаш и краски». В автобиографии Сутеев написал: «В заключение сообщу свой «производственный» секрет: я пишу правой рукой, а рисую — левой, и правая рука хорошо знает, что делает левая».

В 1966 году написанные им сказки были собраны в одну книгу – «Сказки и картинки» («Под грибом», «Яблоко», «Кто сказал мяу?», «Разные колёса», «Палочка-выручалочка», «Это что за птица?» и др.). Впоследствии на их основе были созданы мультфильмы.

Сутеев стал автором около сорока сценариев для мультфильмов, таких как «Когда зажигаются ёлки» (1950), «Волшебный магазин» (1953), «Снеговик-почтовик» (1955), «Кораблик» (1956), «Петя и Красная Шапочка» (1958), «Кто сказал «мяу»?» (1962), «Котёнок по имени Гав», «Мешок яблок» (1974), «Дед Мороз и Серый волк» (1978) и др.

В 1965 году Владимиру Григорьевичу Сутееву было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР.

В 1947 году на «Союзмультфильме» Владимир Сутеев познакомился с Татьяной Александровной Таранович. Однако она была замужем, и чтобы не разбивать семью, Сутеев женился второй раз на своей однокласснице Софье, с которой прожил до ее смерти в 1982 году. А спустя год 80-летний Владимир Сутеев и 67-летняя овдовевшая Татьяна Таранович поженились. Они прожили в браке 10 лет. Под конец жизни художник ослеп. Владимир Григорьевич Сутеев умер 10 марта 1993 года. Похоронен на Никольском кладбище в Балашихинском районе Московской области.