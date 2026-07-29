СУСЛОВА АПОЛЛИНАРИЯ ПРОКОФЬЕВНА

Муза и возлюбленная Федора Достоевского , жена Василия Розанова . Сестра Надежды Сусловой .

Ранние годы

Происходила из семьи бывшего крепостного крестьянина графов Шереметевых. Прокофий Суслов сумел организовать и значительно развить собственное ткацкое фабричное производство, после чего смог купить у хозяев вольную. Младшей сестрой Аполлинарии (чаще ее называли Полиной) была Надежда Суслова, в будущем первая женщина-врач в нашей стране. Девочки получили прекрасное образование благодаря любящим родителям. Изначально они обучались дома под руководством матери, затем были отправлены в Москву в пансион Пеничкау. В 1859 году сестры Сусловы перебрались в столицу. Здесь Полина стала вольнослушательницей университета. Девушка отличалась ярким темпераментом и любила быть в центре внимания. Она принимала участие во всевозможных светских собраниях и политических предприятиях столичного студенчества, поддерживая их акции и протесты. Однако, в отличие от сестры, Суслова не уделяла своему образованию должного внимания, главной для нее оставалась светская жизнь.

Отношения с Достоевским

В 1861 году девушка посещала лекции Федора Достоевского, уже приобретшего большую известность. Вскоре, впечатленная писателем, она написала ему трогательное письмо с признанием в любви, после чего у них начался бурный роман. Достоевский, по собственному признанию, безумно полюбил Суслову, несмотря на то, что уже был женат на Марии Исаевой (она страдала чахоткой). Он способствовал тому, что в журнале «Время», выпускаемого им с братом, был опубликована ее повесть «Покуда». Сама же Полина относилась к мастеру очень ревностно, она часто изводила его упреками и требовала развода с женой. Зачастую болезненные взаимоотношения писателя с его возлюбленной колебались от любви до настоящей ненависти. Федор Михайлович называл Суслову страшной эгоисткой с огромным самолюбием и «инфернальной женщиной».

Ее инфернальность и истеричность проявилась и во время путешествия пары по Европе в 1863 году. В Париже Полина, в отсутствие Достоевского, успела завести роман с неким французом, который в итоге ее бросил. После этого она просила писателя приехать за ней, угрожая самоубийством. Когда же тот прибыл во французскую столицу, Суслова заявляла, что зарежет несчастного француза. В итоге Федор Михайлович забрал ее с собой в Германию, чего она, видимо, и добивалась. Столь нервные, болезненные отношения мучили писателя, однако после смерти жены в 1864 году он сделал Полине предложение. Та отказала ему.

Их отношения продержались еще несколько лет, оставаясь такими же мучительными. Вполне справедливо предположение, что Суслова не понимала и не ценила Достоевского как творца, во многом играя и манипулируя им. Он же чувствовал себя из-за связи с Полиной на грани сумасшествия. В 1866 году пара рассталась, однако и после Федор Михайлович признавался в прежней, не оставившей его любви к своей музе, хотя и понимал, что она того недостойна. Черты роковой красавицы Аполлинарии Сусловой можно увидеть в одноименной героине «Игроков» Достоевского, Настасьи Филипповне в «Идиоте» и других героинях автора. В 1867 году великий писатель женился на женщине совсем другого склада – Анне Сниткиной .

Полина же после расставания с Федором Михайловичем уничтожила многие его письма.

Брак с Розановым

Существенная разница в возрасте была не только между Сусловой и Достоевским (он был на 19 лет старше девушки), но и между ней и ее будущим мужем Василием Розановым (теперь наоборот, Полина была старше молодого человека на 16 лет). Их знакомство состоялось, когда известный впоследствии философ и мыслитель учился в гимназии, в то время как Сусловой было уже за тридцать. Поклонник Достоевского, Розанов сразу влюбился в его легендарную подругу.

1880 году 24-летний студент третьего курса Московского университета обвенчался с 40-летней Аполлинарией Прокофьевной. Не только различие в возрасте, но и буйный темперамент Сусловой стали осложнять совместную жизнь. Она публично ревновала и провоцировала Розанова, зачастую доходя до оскорблений и унижений. Несколько раз она бросала мужа, однако тот, как и Достоевский, психологически зависимый от нее, умолял супругу вернуться. Во второй половине 1880-х Суслова окончательно оставила Розанова, многие годы отказываясь дать ему официальный развод. Это отравляло жизнь Василия Васильевича, встретившего и полюбившего Варвару Бутягину. В итоге пара тайно обвенчалась в 1891 году. Розанов впоследствии отмечал, что Аполлинария Прокофьевна была крайне тяжелым человеком, но забыть ее было невозможно. Это перекликалось с высказанными Достоевским ощущениями.

Роковая женщина и муза скончалась в Симферополе в 1918 году в возрасте 78 лет.