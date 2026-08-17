СУСЛОВ Михаил Андреевич

Советский партийный и государственный деятель.

Родился в крестьянской семье. В 1918 г. вошел в комбед и комсомольскую организацию. В 1921 г. вступил в РКП(б). В 1924 г. окончил рабфак в Москве, а в 1928 г. — Московский институт народного хозяйства им. Плеханова и преподавал в МГУ и Промышленной академии. В 1931-1936 гг. Суслов работал в аппарате ЦКК ВКП(б), Наркомата РКИ и Комиссии советского контроля при СНК СССР. Активно участвует в проведении чисток. В 1937 г. завотделом Ростовского обкома ВКП(б). В условиях террора он продолжает «расти» - становится секретарем обкома. В 1939 г. избран членом ЦРК ВКП(б). В 1939-1944 гг. Суслов — первый секретарь Ставропольского крайкома партии. С 1941 г. — член ЦК ВКП(б). Во время войны также — член военного совета Северной группы войск Закавказского фронта и начальник Ставропольского краевого штаба партизанских отрядов. Правда, партизанское движение на Ставрополье заметными успехами себя не проявило. В 1944 г. Суслова “перебрасывают” руководить бюро ЦК по Литве.

С 1947 г. Суслов — секретарь ЦК ВКП(б). В 1949-1950 гг. — главный редактор “Правды”. С этого времени его деятельность связана с идеологией. Аскетическая внешность Суслова вполне гармонировала с его идеологической линией – он был ортодоксом официального «марксизма-ленинизма», твердым консерватором, с большими опасениями относившимся к любым идеологическим новациям. С 1950 г. Суслов — член Президиума ВС СССР. С 1955 г. — член Президиума (Политбюро ЦК КПСС). Суслов выступал как против возвращения к сталинизму, так и против более радикальных реформ. Выступал против «Антипартийной группы» на июньском пленуме 1957 г., поддержав Н. Хрущева . Выступал против Хрущева на октябрьском пленуме 1964 г. В правление Л. Брежнева Суслов становится вторым человеком в партии, ответственным за идеологию. Когда выяснилось, что в ближайшее время достичь коммунизма не удастся, под руководством Суслова была разработана теория «развитого социализма». Также вопреки идеям Маркса и Ленина утверждалось, что советское государство носит теперь «общенародный», то есть неклассовый характер.

Смерть Суслова нарушила баланс в Политбюро.

Исторические источники:

Никита Хрущев. 1964. М., 2007.

Автор статьи: Шубин А.В.