СУСАНИН ИВАН

Личность

Народный герой, крестьянин села Домнино в 70 верстах севернее Костромы (ныне – Сусанинского района Костромской области). Достоверных биографических данных о Сусанине практически не сохранилось. Основным источником сведений является Царская грамота от 30 ноября 1619 г. Крепостной крестьянин дворян Шестовых. По некоторым данным, служил вотчинным старостой. По официальной версии, зимой 1613 г. Иван Сусанин совершил подвиг. Царская грамота от 30 ноября 1619 г. свидетельствовала о том, что зимой 1613 г. царь Михаил Романов с матерью, инокиней Марфой, жили в селе Домнино, куда для захвата юного царя направился польско-литовский отряд около 60 человек. По пути поляки встретили И. Сусанина, которому приказали показать дорогу. Сусанин повел отряд в противоположную сторону к селу Исупову, а в Домнино отправил зятя Богдана Саблина для предупреждения об опасности. Сусанин вывел отряд к Исуповскому (Чистому) болоту, за что был подвергнут пыткам и убит. Михаил Федорович Романов с матерью укрылись в костромском Ипатьевском монастыре. В награду за подвиг и спасение царя зятю Сусанина в 1619 г. была дарована половина деревни с освобождением от податей. Дочь – Антонида. Потомки Сусанина неоднократно получали новые жалованные, подтвердительные грамоты и льготные указы (1633, 1644, 1691, 1723, 1724, 1731, 1741, 1767) с подтверждением их имущественных прав.

Героизация

Подвиг Сусанина стал предметом культа в дореволюционной России. Ему посвящены произведения живописи, графики, скульптуры, литературные и музыкальные произведения. История подвига крестьянина-патриота, отдавшего жизнь за царя, стала особенно востребована официальной пропагандой и общественным мнением в период подавления польского восстания 1830-1831 гг. С 1838 г. центральная площадь Костромы получила наименование Сусанинской. С критикой официальной версии подвига выступил известный историк, профессор Н.И. Костомаров, считавший единственным достоверным фактом во всей истории гибель Сусанина от одного из разбойничьих отрядов в Смуту. Критически отзывался об истории Сусанина С.М. Соловьев. Сусанин среди прочих исторических деятелей изображен на памятнике М.О. Микешина «Тысячелетие России» (1862) в Новгороде Великом.

Отношение в советский и постсоветский период

В советское время в Костроме был разрушен памятник Сусанину (сброшен с постамента в 1918 г., окончательно уничтожен в 1934 г.), а самого героя стали считать одним из царских слуг, подвиг которого мифологизирован. Однако с конца 1930-х гг. отношение к Сусанину изменилось – он вошел в число народных героев, наряду с Мининым и Пожарским, Александром Невским и Дмитрием Донским. В 1939 г. на сцене «Большого театра» была возобновлена постановка оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя», которая теперь именовалась «Иван Сусанин». В том же году район, где жил Сусанин и райцентр были переименованы в его честь. В советское время также получила распространение версия о том, что Сусанин был просто героем-патриотом, а его подвиг не имел отношения к спасению царя. В 1967 г. в Костроме был установлен новый памятник Сусанину с надписью: «Ивану Сусанину – патриоту Земли Русской». В 1988 г. на месте бывшей деревни Анферово был установлен памятный знак – валун с надписью: «Иван Сусанин 1613». В 1992 г. центральной площади Костромы было возвращено название Сусанинская. Интересно, что неподалеку от родного села Сусанина, в 12 верстах, в селе Молвитино родился Осип Комиссаров – человек, спасший от гибели императора Александра II. Не менее 58 человек повторили подвиг Сусанина. Наиболее известен Герой Советского Союза Матвей Кузьмин.