СУРИНАМ

Суринáм (Республика Суринам) — государство на северо-востоке Южн. Америки. Граничит на востоке с Гвианой (заморский департамент Франции), на юге с Бразилией, на западе с Гайаной, на севере омывается Атлантическим океаном. Площадь — 163,3 тыс. кв. км (по данным ООН). Численность населения — 623,2 тыс. человек (2023, оценка), 171 место в мире. Этнический состав: 37 % индусы, 31 % креолы, 15 % яванцы, 10 % маруны («лесные негры»), 3,7 % индейцы. Государственный язык — нидерландский (голландский), используются также языки различных общин. Столица — г. Парамарибо . Административно-территориальное деление: 10 округов, в состав которых входит 62 области (ressorten). Форма правления — унитарная президентско-парламентская республика. Высший орган государственной власти — Национальная ассамблея (51 депутат). Глава государства и правительства, председатель Государственного совета и Совета безопасности — президент, деятельность которого подотчетна Национальной ассамблее. Президент и вице-президент, руководящий правительством, избираются квалифицированным большинством Национальной ассамблеи сроком на пять лет c правом переизбрания.

В доколониальный период территорию современного С. населяли сурины, впоследствии вытесненные кочевыми племенами араваков и карибов. В 1499 на побережье высадилась экспедиция испанских конкистадоров, возглавляемая А. де Охедой и В. Пинсоном, в 1500 территория впервые была нанесена на карту. В 1551 в устье р. Суринам голландские купцы организовали факторию, в 1600–1650 возникали поселения испанцев, голландцев, англичан и французов, разрушавшиеся коренным населением. В 1651 в районе нынешней столицы британцы основали первый постоянный населенный пункт и начали колонизацию территории, которую по мирному договору Бреды в 1667 передали голландцам в обмен на Новый Амстердам (ныне Нью-Йорк). После 1682 для работы на плантациях сахарного тростника, кофе, какао и хлопчатника массово ввозились африканские рабы, которые из-за тяжелых условий бежали в джунгли и создавали общины «лесных негров», или марунов (маронов), включавших различные африканские племена. До 2-й половины XIX в. С. был основным поставщиком тростникового сахара в европейские страны, а на территории самой колонии происходили ожесточенные столкновения между марунами и колонизаторами. В 1772 отряды «лесных негров» подступили к Парамарибо, а после восстания 1780 многие племена марунов получили свободу и право на торговлю на контролируемых ими территориях. В конце столетия в С. прибывали еврейские мигранты, многие из которых становились плантаторами. С 1799 по 1802 и с 1804 по 1816 С. находился под британским господством, затем этой колонией вновь завладели голландцы. В 1863 провозглашена отмена рабства, однако для его полной ликвидации установлен 10-летний переходный период, в течение которого невольники работали на прежних плантациях за минимальную плату. После его завершения освобожденное негритянское население покидало плантации и мигрировало в города. Острая нехватка рабочей силы компенсировалась иммиграций индусов, индонезийцев и в меньшей степени китайцев, что заметно усложнило этнический состав местного населения, а на месте плантаций появились мелкие крестьянские хозяйства.

В 1866 колония получила название Нидерландской Гвианы, во главе которой стоял Политический совет, преобразованный в 1866 в Колониальные штаты. В 1916 Алюминиевая компания Америки (ALCOA) начала разработку бокситов, которые превратились в основную статью экспорта. Промышленному развитию способствовали также добыча золота и переработка сельскохозяйственного сырья. В 1922 С. получил наименование присоединенной территории Королевства Нидерландов. В ноябре 1941 в ходе Второй мировой вой­ны 1939 – 1945 по соглашению с нидерландским правительством США заняли С. под предлогом защиты бокситовых рудников.

Во 2-й половине 1940-х преимущественно по этническому принципу стали создаваться профсоюзы и политические партии. В 1954 С. была предоставлена полная автономия, однако метрополия по-прежнему сохраняла контроль над внешней политикой и обороной. В 1969 произошел пограничный конфликт С. с Гайаной из-за спорной территории. В 1973 на парламентских выборах добились преимущества партии, выступавшие за полную независимость, которая была провозглашена 25 ноября 1975. Первое коалиционное правительство было сформировано представителями Национальной партии С. (Nationale Partij Suriname, NPS), социальную базу которой составляли преимущественно креолы, Суринамской прогрессивной народной партии (Progressieve Surinaamse Volkspartij, PSV), представлявшей выходцев из Индии, и Союза индонезийских крестьян (Kaum Tani Persatuan Indonesia, KTPI). Президентом страны стал бывший губернатор Й. Ферриер, а премьер-министром — Х. Аррон.

Страна получила в наследие от колониального режима довольно низкий уровень развития и политическую нестабильность, вызванную межэтническими противоречиями, более трети граждан эмигрировали в Нидерланды. В качестве помощи С. Нидерланды выделили 1,5 млрд долларов, часть которой пошла не на решение социальных проблем, а на нужды партий и их лидеров, что вызывало недовольство среди населения. В ноябре 1977 по итогам выборов Национальная партия Суринама заняла абсолютное большинство мест в парламенте, оппозицию представляла Демократическая партия (Democratische Partij) миллионера Х. Лахмона. Противоречия между властью и оппозицией привели к парламентскому кризису и спровоцировали череду военных переворотов. В результате первого из них, организованного 25 февраля 1980 сержантами под руководством Д. Д. Баутерсе, было свергнуто правительство Аррона, обвиняемого в коррупции, а власть перешла к Национальному военному совету. 15 марта 1981 и 12 марта 1982 были предприняты неудавшиеся попытки контрпереворотов под руководством соответственно В. Хакера и С. Рамбокуса. Военный режим распустил парламент, ввел комендантский час, ограничил свободу печати и собраний. После сложных и длительных переговоров между представителями вооруженных сил, левых партий и профсоюзов был создан Революционный фронт Суринама. Программа этой леворадикальной организации включала построение общества, свободного от эксплуатации человека человеком, отмену частной собственности на средства производства, ограничение, а впоследствии полное запрещение деятельности иностранного капитала и закрепление ведущей роли вооруженных сил в принятии государственных решений. Из-за роста протестных акций были казнены многие противники военного режима, включая руководителей и активных участников контрпереворотов и некоторых членов предыдущего правительства, известных ученых, журналистов, юристов, предпринимателей, профсоюзных лидеров и военных. В 1986 «лесные негры» под руководством Р. Брунсвейка (бывшего тело­хранителя Баутерсе) создали Армию освобождения Суринама и начали партизанскую вой­ну против военного правительства, добиваясь восстановления конституционного порядка. В декабре 1986 военные убили в родной деревне руководителя герильи 39 мирных граждан (так называемая резня в Мойване).

Внутренний вооруженный конфликт вызвал массовую эмиграцию мирных жителей в соседние страны, преимущественно во французскую Гвиану. После прекращения экономической помощи со стороны Нидерландов и США и усиления международной изоляции военного режима произо­шла его дальнейшая радикализация. Созданное военными и их сторонниками Движение 25 февраля национализировало ключевые отрасли промышленности, во внешней политике правительство развивало отношения с Кубой, Никарагуа и Гренадой. За годы военного режима сменилось несколько кабинетов министров, однако реальную власть сохранял Баутерсе.

Закрытие бокситовых рудников, резкое падение производства и ухудшение положения населения вызвали массовые акции протеста, в лесных районах продолжалась партизанская вой­на. Из-за сложной внутренней ситуации и в какой-то мере под внешним давлением был взят курс на восстановление демократических форм правления. Были легализованы политические партии, изменилось электоральное законодательство, в сентябре 1987 принята новая конституция. Движение 25 февраля трансформировалось в Национальную демократическую партию (Nationale Democratische Partij, NDP), в качестве компромисса Д. Д. Баутерсе оставил за собой пост командующего вооруженными силами.

В ноябре 1987 на парламентских выборах правящая партия потерпела поражение, победу одержал Фронт за демократию и развитие (Front voor Democratie en Ontwikkeling) в составе Национальной партии Суринама, Прогрессивной партии реформ (Vooruitstrevende Herformings Partij, VHP) и Союза индонезийских крестьян, президентом был избран Р. Шанкар, а вице-президентом — Х. Аррон. Новое правительство достигло договоренности с Францией о репатриации из французской Гвианы «лесных негров» и начало переговоры с партизанами о прекращении вооруженной борьбы, однако не смогло решить стоявшие перед страной острые экономические и социальные проблемы. Сохранявший определенное политическое влияние Баутерсе блокировал достигнутые договоренности и в 1990 в результате т. н. «телефонного переворота» отправил правительство в отставку, однако в мае 1991 под давлением мирового сообщества был вынужден пойти на проведение выборов. По их итогам 30 из 50 мест в Национальной ассамблее получил оппозиционный Новый фронт за демократию и развитие (Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling, NF) в составе NPS, VHP, а также созданной на основе Союза индонезийских крестьян Партии за национальное единство и солидарность (Kerukunan Tulodo Pranatan Inggil, KTPI) и Суринамской партии труда (Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA). Президент страны Р. Венетиан (NPS) и премьер-министр Ж. Аджодиа (VHP) добились принятия закона, лишавшего военных политической власти, в 1992 подписали мирные соглашения с марунами и индейцами тукаяна о прекращении вооруженного конфликта, а в 1993 Д. Д. Баутерсе был смещен с поста главнокомандующего вооруженными силами. Гражданское правительство смогло сдержать инфляцию и унифицировать валютный курс, нормализовало отношения с Нидерландами и другими западными партнерами и возобновило получение зарубежной помощи. Тем не менее принятие ряда непопулярных мер, направленных на оздоровление экономики, привело к внутренним разногласиям в коалиции и к снижению популярности правительства.

На выборах в мае 1996 большинство мест в Национальной ассамблее получили Национальная демократическая партия и ее союзники, президентом при поддержке вооруженных сил и лично Баутерсе был избран Ю. А. Вейденбосх, вице-президентом — П. Радхакишун. Политическая программа правительства была более умеренной по сравнению с периодом военного режима и предусматривала национальную консолидацию общества на основе принципов рыночной экономики и социальной справедливости.

Смена правительства привела к ухудшению экономической ситуации: в годовом выражении инфляция достигла 70 %, а безработица — 20 %. Из правящей коалиции вышли многие авторитетные политические деятели, массовые акции протеста вызвали политическую нестабильность. В поисках выхода из кризиса в мае 2000 проведены досрочные выборы, на которых Новый фронт за демократию и развитие получил 33 из 51 места в парламенте. Пост президента вновь занял Р. Венетиан, а кабинет снова возглавил Ж. Аджодиа. В условиях экономического спада, ухудшения мировой конъюнктуры и падения курса национальной валюты жесткие меры правительства по стабилизации экономики и введение суринамского доллара в качестве новой денежной единицы вызывали разногласия среди участников коалиции. Отношения с западными партнерами осложнялись требованием Нидерландов выдать Д. Д. Баутерсе, заочно приговоренного к тюремному заключению по обвинению в наркотрафике и массовых репрессиях в период военного режима. Тем не менее по итогам всеобщих выборов 2005 правящая коалиция смогла остаться у власти, Венетиан был переизбран президентом, а пост вице-президента занял представитель VHP Р. Сардью. Политические позиции администрации были недостаточно прочными из-за разногласий в парламенте, ситуация в экономике осложнялась негативными последствиями мирового экономического кризиса.

В преддверии выборов 2010 произо­шла перегруппировка политических сил, в результате которой в ходе голосования относительного большинства добилась Мега-коалиция (Mega Combinatie, MEGA), возглавляемая Д. Д. Баутерсе, занявшая 23 из 51 места в парламенте. Существенно ослабленный Новый фронт получил только 14 мест, А-Коалиция (A-Combinatie, A-Com), возглавляемая бывшим руководителем вооруженной борьбы Р. Брунсвейком — 7, Народный альянс за прогресс (Volksalliantie voor Vooruitgang, VVV) Ю. А. Вейденбосха — 6 и Партия за демократию и развитие в условиях единства (Democratie en Ontwikkeling in Eenheid, DOE) К. Бревелда — одно место. После сложных и напряженных переговоров Баутерсе смог привлечь на свою сторону часть бывших противников из А-Com и мелкие партии из VVV в обмен на предоставление министерских постов и других должностей и таким образом обеспечить свое очередное избрание на пост главы государства. В мае 2015 Национальная демократическая партия добилась парламентского большинства (26 из 51 депутатов), а созданный накануне выборов оппозиционный альянс из семи партий V-7 получил только 18 мест. В результате Д. Д. Баутерсе вновь стал президентом.

Программа правительства преду­сматривала стимулирование экономического развития при опоре на государственный сектор, в частности создание золотодобывающей компании, проведение аграрной реформы с учетом интересов коренных народов. Социальные меры предусматривали установление минимального размера заработной платы, создание всеобщей системы здравоохранения и национальной системы пенсионного обеспечения и бесплатные обеды для школьников, однако в условиях сложной экономической ситуации объявленные меры нередко носили декларативный характер. Предоставление амнистии виновным в нарушениях прав человека в период военного режима, вручение высоких правительственных наград участникам переворота 1980 и объявление 25 февраля государственным праздником привели к расколу правящей коалиции, протестам международных правозащитных организаций и прекращению финансовой помощи со стороны Нидерландов. Резкую критику в обществе вызвало помилование приемного сына президента, в 2005–2010 отбывавшего тюремное заключение, который в 2013 был арестован в Панаме и экстрадирован в США по обвинению в наркотрафике, а также в сотрудничестве с «Хезболла» и другими организациями, признанными на Западе террористическими. Во внешней политике С. ориентировался на активизацию регионального сотрудничества в рамках Союза южноамериканских наций (Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC), приоритетными партнерами в регионе были французская Гвиана, Гайана и Бразилия, Куба и Венесуэла, а за его пределами — Китай, Индия и Турция. В июле 2019 с официальным визитом С. посетил министр иностранных дел России С. В. Лавров.

Всеобщие выборы в мае 2020 проходили в условиях экономического кризиса, пандемии Covid-19 и снижения популярности лидера страны и правящей партии, которая получила только 16 из 51 места. Относительного большинства (20 депутатов) добилась Прогрессивная партия реформ во главе с бывшим министром юстиции и полиции, затем официальным представителем Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотиками Ч. Сантохи, который был известен как сторонник подавления преступности и строгого соблюдения законности и порядка. Третье место (8 депутатов) заняла Партия всеобщего освобождения и развития (Algemene Bevrijdings en Ontwikkelingspartij, ABOP), возглавляемая бывшим партизаном Р. Брунсвейком, которые в июле 2020 стали, соответственно, президентом и вице-президентом.

Коалиционному правительству не удалось преодолеть последствия пандемии и экономического спада. В феврале 2023 в Парамарибо про­шли акции протеста против роста стоимости жизни, участники которых, обвинявшие власти в коррупции, штурмовали Национальную ассамблею, требуя отставки правительства. Ситуация в стране продолжала оставаться нестабильной.

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