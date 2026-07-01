СУРИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Знаменитый русский художник.

Семья. Образование

Из семьи потомственных сибирских казаков. Отец – Иван Васильевич – был коллежским регистратором в земском суде родного города. Мать художника – Прасковья Федоровна Торгошина – происходила из станицы Торгошино под Красноярском. В доме родителей, несмотря на строгость нравов, царила непринужденная атмосфера, интерес к культуре.

С 1854 г. из-за служебного перевода отца семья Суриковых жила в с. Сухой Бузим. В восьмилетнем возрасте родители отправили сына в Красноярск, в церковно-приходскую школу, после которой он перешел в уездное училище. А еще через год от туберкулеза скончался отец будущего художника, и мать с детьми снова переехала в город. Из-за нехватки денег Суриковы сдавали внаем второй этаж своего дома. Василий вынужден был пойти в писцы в губернское управление. На дальнейшее образование сына у матери не было средств. Но мальчику повезло. Рано начав рисовать, он не бросил это занятие и в школьные годы, и во время службы. Здесь рисунки юноши заметил енисейский губернатор П.Н. Замятнин. Он сумел найти для него мецената – золотопромышленника П.И. Кузнецова, который обеспечил дальнейшую учебу в Академии художеств.

С 1868 г. в столице. Не попав в Академию сразу, сначала обучался в Петербургской рисовальной школе Общества поощрения художеств. Там за лето он смог освоить трехлетний курс обучения и осенью 1869 г. поступил в Академию вольным слушателем, а в 1870 г. воспитанником.

Здесь Василий учился в классе профессора П.П.Чистякова. Был четырежды награжден серебряными медалями Академии и несколькими денежными премиями. Он очень серьезно подходил к построению композиции.

Дебют молодого художника – полотно «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге» (1870) – купил его благодетель П. И. Кузнецов. Летом 1873 г. юноша побывал на его приисках в Хакассии. В 1874 г. он вручил Кузнецову свою картину «Милосердный самарянин», за которую был награжден Малой золотой медалью.

«Утро стрелецкой казни». «Меншиков в Березове». «Боярыня Морозова»

В 1875 г. художник выпустился из Академии в звании «классного художника I степени». Вскоре после этого он получил заказ на написание четырех фресок на сюжеты вселенских соборов в строящемся новом храме Христа Спасителя в первопрестольной. В 1877 г. он перебрался туда. Его мечтой было возвращение в родной Красноярск, куда он отправлялся каждое лето. За храмовые фрески живописцу заплатили 10 тыс. рублей. Поправив финансовое положение, он в 1878 г. попросил руки у своей возлюбленной, Елизаветы Августовны Шаре, внучки ссыльного декабриста Свистунова, наполовину русской, наполовину француженки.

25 января 1878 г. пара обвенчалась. У четы Суриковых были две дочери, Ольга и Елена.

Тогда же художник приступил к работе над своим масштабным историческим полотном «Утро стрелецкой казни», для которого он долго исследовал источники и посещал музеи, делал много эскизов и этюдов с натуры. В этой картине живописец выступил великим новатором русской исторической живописи. Полотно было окончено в 1881 г. Тогда же его автор стал одним из передвижников.

В 1883 г. представил обществу свою новую талантливую работу – полотно «Меншиков в Березове», которую купил П.М. Третьяков. Старшая дочь Меншикова Мария получила облик жены автора. На деньги от продажи произведения художник смог поехать с семьей в Европу, где побывал в Дрезденской галерее, Лувре и других крупнейших европейских музеях.

В 1881 г. сделал первый эскиз своей знаменитой «Боярыни Морозовой». Эта тема была навеяна художнику еще воспоминаниями своей школьной поры. Когда он жил в Красноярске у своей тетки О.М. Дурандиной, она впервые рассказала ему об опальной боярыне. Долго выбирая прототип для ее образа, художник остановился на выразительной персоне своей родственницы, А.В. Торгошиной. Прежде ее супруг, С.Ф. Торгошин, позировал живописцу для персонажа бородатого стрельца в «Утре стрелецкой казни». В образе смеющегося купца в «Боярыне Морозовой» Суриковым также был изображен его сухобузимский земляк – В.Ф. Закоурцев, а странник с посохом был списан с сибирского переселенца. Живописец создавал полотно в 1884-1887 гг., после чего оно было представлено на XV Передвижной выставке.

Дальнейшее творчество

Летом 1887 г. уехал с семьей в Красноярск. Тогда же начал писать в жанре портрета («Портрет матери», 1887; «Мой брат». 1887 (?)).

8 апреля 1888 г. скоропостижно скончалась жена. Мастер почти год не мог оправиться от потери близкого человека, прекратил писать. Опять отправился в Красноярск, где оставался до 1891 г. Тогда же создал работу на тему традиционной зимней забавы сибиряков - «Взятие снежного городка» (1891). Снежная крепость была специально выстроена в усадьбе художника, а инсценировали «снежную баталию» крестьяне с. Базиха.

Другой работой «сибирского» периода стала картина «Покорение Сибири Ермаком» (1895). Во время ее написания живописца избрали действительным членом Академии художеств (1893). Однако от преподавания он отказался, дорожа творческой свободой.

За «Ермаком» последовало полотно «Переход Суворова через Альпы» (1899). Оно экспонировалось в Санкт-Петербурге и Москве и было приобретено государем.

В 1887-1900-х гг. Суриков параллельно работал над эпическим полотном «Степан Разин», этюды к которому были сделаны в Сибири и на Дону.

В 1907 г. вошел в Союз русских художников, уйдя из Товарищества передвижников. В Красноярске в 1910 г. с его помощью была открыта школа рисования. К тому же художник писал еще несколько полотен: «Красноярский бунт 1695 года», «Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря, убитого древлянами» (неоконч.), «Посещение царевной женского монастыря».

В 1910 г. вместе с зятем художником П.П. Кончаловским побывал в Испании, благодаря чему родились рисунки и акварели испанского цикла.

В то время живописцу было уже под семьдесят лет. Новость о разразившейся Первой мировой войны глубоко потрясла его. Могучее здоровье сибиряка стало быстро сдавать. Летом 1914 г. в последней поездке в Красноярск он создал ряд пейзажей: «Красноярск в районе Благовещенской церкви», «Плашкоут на Енисее» и несколько акварелей. Осталась незавершенной картина «Благовещенье».

В 1915 г. отправился на лечение в Крым. Не долечившись, снова приехал в Москву, где умер от склероза сердца. Был похоронен, по его завещанию, рядом с женой на Ваганьковском кладбище.

Значение творчества

Творчество Василия Ивановича Сурикова принадлежит к высшим достижениям русской культуры XIX века и сопоставимо по значению с наследием таких ее титанов, как А. Иванов, М. Мусоргский, Л. Толстой, Ф. Достоевский. Глубина постижения человеческого характера сочеталась в нем со стихийной мощью и красотой художественного воплощения. В совершенстве овладев мастерством живописца, соединяя в образах своих картин целые пласты и эпохи жизни народа, он сумел создать подлинные шедевры отечественного искусства.