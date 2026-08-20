СУРИКОВ Игорь Евгеньевич

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ, ведущий научный сотрудник Центра античной истории отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН .

Окончил исторический факультет МГУ в 1991 г.

Кандидатская диссертация .: Килонов а скверна в истории Афин УII-У вв. до н.э» (МГУ, 1994). Докторская диссертация : Остракизм как политический институт афинского полиса классической эпохи (ИВИ РАН, 2004).

Преподает на кафедре истории гуманитарного факультета Московского физико-технического института (Университет).

Член редколлегии журнала «Вестник древней истории», член редколлегии журнала «Проблемы истории, филологии, культуры», член редколлегии международного журнала «Древнее право / Ius antiquum», член редсовета журнала «Аристей», член редколлегии ежегодника “Scripta antiqua”, член редколлегии ежегодника «Античный мир и археология», член редколлегии периодического издания «Из истории античного общества».

Область научных интересов :

Политическая и культурная история архаической и классической Греции.

Сочинения:

Автор более 150 опубликованных работ, в том числе около двух десятков книг, в том числе:

Из истории греческой аристократии позднеархаической и раннеклассической эпох. Род Алкмеонидов в политической жизни Афин VII - V вв. до н.э. М.: ИВИ РАН, 2000;

Эволюция религиозного сознания афинян во второй половине V в. до н. э.: Софокл, Еврипид, Аристофан в их отношении к традиционной полисной религии. Афин VI - V вв. до н.э. М., 2002;

Проблемы раннего афинского законодательства. М.: Языки славянской культуры, 2004;

Античная Греция: политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя классика. М.: Наука, 2005;

Остракизм в Афинах. М.: Языки славянских культур, 2006;

Архаическая и классическая Греция: проблемы истории и источниковедения. М.: КДУ, 2007;

Солнце Эллады: история афинской демократии. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2008;

Античная Греция: политики в контексте эпохи. Время расцвета демократии. М.: Наука, 2008;

Античная Греция: политики в контексте эпохи. Година междоусобиц. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2011;

Очерки об историописании в классической Греции. М.: Языки славянских культур, 2011;

Полис, логос, космос: Мир глазами эллина. Категории древнегреческой культуры. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2012.