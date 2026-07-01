СУРБАРАН ФРАНСИСКО ДЕ

Художник из плеяды мастеров «золотого века», представитель севильской школы живописи.

Семья. Детство. Ранний период

Осенью 1598 г. в семье торговца баскского происхождения Луиса де Сурбаран и Изабель Маркес родился сын Франсиско. 7 ноября 1598 г. в приходской церкви небольшого городка Фуэнте де Кантос (в нем проживало около 700 человек) состоялась церемония крещения. Других сведений о ранних годах и детстве знаменитого художника не имеется. Можно предположить, что Франсиско довольно рано проявил интерес к живописи, и, вероятно, потребовалось время, чтобы убедить семью принять его желание стать художником. Об этом говорит тот факт, что только в 15 лет он поступает в мастерскую Педро Делгуэта Ребойедо, с которым Луис де Сурбаран заключил контракт 15 января 1614 г. К сожалению, в настоящий момент работы этого севильского мастера не идентифицированы, и невозможно установить его влияние на становление Сурбарана. Пробыв в мастерской три года и не выдержав экзамена на звание мастера, Франсиско вернулся на малую родину и через несколько месяцев женился на Марии Паез. В этом браке у супругов родилось трое детей, один из которых, Хуан, впоследствии стал художником и помогал своему отцу в выполнении различных заказов.

Молодожены поселились по соседству с Фуэнте де Кантос, в небольшом городке Льерена. Именно там начался самостоятельный творческий путь Сурбарана. Считается, что получению первых заказов от местной мэрии поспособствовала семья Марии Паэз. Среди них – дизайн фонтана для местной площади, изображение Богоматери для ворот Виллаграсия и 15 сцен о Тайнах Розария для братства Богородицы Фуэнте де Кантос. Позднее, в 1626 г., он получил первый крупный заказ – 21 полотно для доминиканского монастыря Сан Пабло ель Реаль в Севилье. По заключенному контракту Сурбаран получал за этот заказ 4000 реалов, что было очень несущественной суммой на художественном рынке того времени. Но именно работа на монастырь Сан Пабло дала молодому живописцу возможность проявить себя. Усовершенствованное в ходе этого заказа построение многофигурных композиций и проявившаяся в нем способность к «очеловечиванию» религиозных персонажей позволили Сурбарану добиться признания в Севилье и заручиться поддержкой покровителей из религиозной среды. Вершиной этого периода в жизни живописца стало исполнение для того же монастыря полотна «Распятие» (1627).

В целом, работы, созданные Сурбараном до 1629 г., когда он вновь вернулся в город своего ученичества, свидетельствуют как о формировании его художественного стиля под влиянием маньеристических тенденций, так и об основательном знакомстве с «классиками» испанской живописи – Эррерой Старшим, Луисом де Варгас, Педро де Кампанья. Также нельзя не отметить типологическую и стилистическую схожесть некоторых картин Сурбарана с работами его старшего современника, наставника Диего Веласкеса , Франсиско Пачеко . Возможно, именно этот мастер познакомил молодого Франсиско с караваджизмом , черты которого встречаются на всем протяжении творчества выходца из Фуэнте де Кантос.

Несмотря на небольшое количество сохранившихся работ, созданных в льеренский период, сам переезд в Севилью в 1629 г. свидетельствует об известности и местечковой популярности мастера. Несмотря на это, есть основания полагать, что в отличие от многих коллег по цеху, Сурбаран не стремился к публичности, но, наоборот, вел закрытый, уединенный образ жизни одиночки, долгое время предпочитая «пуэбло» (деревню) многолюдной Севилье.

Известность. Зрелые годы

Успех был настолько грандиозен, что в 1629 г. мэрия Севильи направила официальное приглашение, прося Сурбарана переехать. Мастер вместе с многочисленной семьей перебрался в столицу Андалусии в 1630 г., поселившись в мастерской №27 в одном из переулков рядом с Алькасаром. Однако казавшееся всеобщим признание не было таковым. В живописной среде нашлись те, кто напомнил художнику, что он не имеет права называться «мастером» и, соответственно, держать мастерскую, не выдержав экзамена. Сурбаран отказался, мотивировав свое решение самим фактом приглашения его в город севильской мэрией. И именно городской Совет положил конец этой небольшой завистливой распре, отдав Франсиско заказ на «Непорочное зачатие», блестящее исполнение которого не оставило вопросов в мастерстве художника. Эта первая работа 1630-1635 гг. открывает новый этап в творчестве художника, когда он создает свои знаменитые произведения и вырабатывает хорошо узнаваемый стиль. Работая на стыке маньеризма, караваджизма и придерживаясь принципов натурализма, Сурбаран вошел в плеяду мастеров, чьи работы знаменовали расцвет барокко в Испании. Среди наиболее значимых работ этого периода – «Иисус на кресте» (1631-1640), «Апофеоз св. Фомы Аквинского» (1631), «Агнец Божий» (1638), «св. Лаврентий» (1638), «св. Маргарита» (1635-1640) и многие другие.

К первой половине 1630-х гг. также относятся поездки Сурбарана в Мадрид ко двору. По легенде, Филипп IV , увидев живописца за работой, воскликнул: «Художник короля и король среди художников». Эта приписываемая монарху фраза и тот факт, что в 1633-1634 гг. во время пребывания в столице Сурбарану было заказано 12 полотен для дворца Буэн Ретиро, породили неверную информацию о его статусе придворного художника. В действительности, получив 1100 дукатов за исполненные полотен, Сурбаран вернулся в Севилью и больше к королевским заказам не привлекался. Это является наглядным свидетельством того, что живопись севильского мастера пришлась при дворе не по вкусу. Однако для творчества Сурбарана пребывание в столице оказалось полезным: он знакомится с выдающимися современниками, изучает европейскую живопись и пробует себя в новых жанрах. Тем не менее, по возвращении в Севилью в 1635 г. он возвращается к исполнению преимущественно религиозных сцен.

Карьера Сурбарана, стремительно развивавшаяся с переезда в Севилью в 1629г., через десять лет пошла на спад под влиянием личной трагедии. В 1639 г. умерла вторая супруга мастера Беатрис, что стало сильным ударом для Франсиско. Знаменитый художник удалился на несколько месяцев в монастырь Сан Хосе и хотел принять постриг, однако по каким-то причинам изменил свое решение. Личная драма способствовала развитию депрессии, повлиявшей, в том числе, и на творчество. Отныне библейские сюжеты, портреты религиозных деятелей, изображения святых будут пронизаны чертами меланхолического настроения.

Несмотря на многочисленные заказы в Испании и ее заморских владениях, Сурбаран не нажил столь выдающегося финансового состояния, как некоторые его современники. В 1658 г. он перебрался в Мадрид, но даже при покровительстве Диего Веласкеса популярность мастера шла на спад. 27 августа 1664 г. некогда знаменитый представитель религиозной живописи скончался в испанской столице. Материальное наследие этого художника составили его работы и небольшое имущество. Непосредственным потомкам, двум дочерям Марии и Пауле, досталась весьма скромная по меркам статуса Сурбарана обстановка: несколько зеркал, ковер из Каира, мебель с инкрустациями перламутра и гобелены. Примечательно, что в описи его имущества нет книг, лишь небольшая коллекция гравюр. Этот факт может трактовать личность Сурбарана как прекрасного рисовальщика, в большей степени художника-ремесленника, нежели живописца-интеллектуала. Тем не менее, выдающееся мастерство позволило Сурбарану оказать сильнейшее влияние на религиозную живопись не только Испании, но и Португалии с ее заморскими владениями.