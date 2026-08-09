СУРАБАЯ

Сурабáя ( индонез. Surabaya) — портовый город в Индонезии, на юго-востоке о. Ява, в устье р. Кали Мас (пролив Мадура). Административный центр провинции Вост. Ява. Численность населения — более 2,8 млн человек (перепись 2020).

Сведения о первом поселении на месте С. относятся к 1037, но официальной датой ее основания считается 31 мая 1293, когда с Явы были изгнаны вой­ска монголов (отмечается как день города). С этим событием связана и этимология названия: на яванском «sura ing baya» означает «смелый в преодолении опасности». Позднее известна как важный торговый центр и порт на Вост. Яве, находившийся под властью Маджапахита . В середине XV в. стала одним из центров распространения ислама на Яве — здесь жил исламский проповедник Сунан Ампел. Томе Пиреш в 1513 отмечал, что в С. был уже мусульманский правитель, хотя он, судя по всему, продолжал признавать зависимость от индо-буддийского Маджапахита. В 1530–1546 С. подчинялась власти султаната Демак, с 1625 — султаната Матарама позднего, а с 1743 — голландцев. В 1942–1945 находилась под японской оккупацией. В период борьбы за независимость защитники С. мужественно сопротивлялись английским вой­скам, поддерживавшим голландцев в их попытках восстановить колониальное господство в Индонезии (10–25 ноября 1945). Благодаря этому стала называться городом-героем, а 10 ноября ежегодно отмечается по всей стране как День героев. В настоящее время важный транспортный узел (международный аэропорт, железнодорожный вокзал, порт в Танджунг-Пераке, через который проходит 10 % экспорта и 20 % импорта страны) и база ВМС. В экономике развито машиностроение, судоремонт, нефтепереработка, цементная, пищевая, текстильная промышленность. Является важным образовательным (университет Аирланга) и религиозным центром, как мусульманским — благодаря паломничеству к могиле Сунана Ампела, так и христианским, будучи резиденцией епископа. Среди туристических достопримечательностей — голландский форт (1835), мечеть (1868), монумент героям, Исторический музей, Музей вооруженных сил.

Лит .: Бандиленко Г. Г., Гневушева Е. И., Деопик Д. В., Цыганов В. А. История Индонезии. Ч. 1. М., 1992; Погадаев В. А. Surabaya // Погадаев В. А. Малайский мир (Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур). Лингвострановедческий словарь. М., 2012. В. А. Погадаев .