СУПРУН СТЕПАН ПАВЛОВИЧ

Советский лётчик-испытатель, подполковник Красной Армии , участник японо-китайской и Великой Отечественной войн, дважды Герой Советского Союза (1940, 1941).

Биография

Родился 20 июля (по новому стилю — 2 августа) 1907 года в селе Речки (ныне — Белопольский район Сумской области Украины). В трёхлетнем возрасте семья увезла его в Северную Америку, жил в Соединённых Штатах, затем в Канаде, окончил восемь классов школы. В 1924 году вернулся в Советский Союз, жил на Алтае, в Алма-Ате, потом вернулся на Сумщину. Трудился столяром, фрезеровщиком.

В октябре 1929 года призван в РККА. В 1930 году окончил Смоленскую ШМАС, в 1931 году — лётную школу при 83-м авиаотряде, после чего служил в частях истребительной авиации БелВО лётчиком, командиром звена. В июле 1933 года перешёл на лётно-испытательную работу в ГК НИИ ВВС. Принимал активное участие в испытании новейших на тот момент истребителей — И-16, И-21, И-180 и других. При исполнении служебных обязанностей получил травму. Освоил сложнейшие приёмы пилотирования, участвовал в воздушных парадах над Красной площадью.

Японо-китайская война

В июле 1939 года Супрун в составе группы из пятидесяти советских лётчиков-добровольцев был направлен в Китай для оказания помощи в его борьбе против японских захватчиков. Вместе со своими товарищами он оборонял от бомбардировок японской авиацией город Чунцин, где в то время временно расположилось китайское правительство. Понесший большие потери противник был вынужден отказаться от налётов в светлое время суток. Супрун, поняв, что бомбардировки японцы продолжат ночью, грамотно рассредоточил свою группу, что позволяло максимально быстро в случае необходимости поднимать боевые машины в воздух.

Большой вклад группа Супруна внесла в успешное отражение Циньчжоуского десанта японцев, стремившихся отрезать китайцев от Индокитая и Бирмы . Вместе со своими лётчиками он совершал вылеты с аэродромов в городах Лючжоу и Гуйлинь. Фронт удалось сначала стабилизировать, а затем и начать контрнаступление. Всего же группа Супруна сбила более 30 самолётов противника, 6 из которых были уничтожены лично её командиром. В январе 1940 года Супрун был отозван в СССР.

Весной 1940 года командировался в Германию, посещал авиационные предприятия В. Мессершмитта и Э. Хейнкеля. Активно работал на испытаниях новейших истребителей. В мае 1940 года за многочисленные боевые заслуги в период японо-китайской войны ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Великая Отечественная война

С началом войны Супрун выступил с предложением сформировать несколько полков из лётчиков-испытателей, обладавших огромным опытом лётной работы, и заручился согласием И. В. Сталина на данную меру. Ядром этих шести частей — двух истребительных, двух бомбардировочных, одного штурмового и одного дальнебомбардировочного полков — стали ветераны войн в Испании, Монголии и Китае. Супрун принял на себя командование 401-м истребительном авиаполком, вошедшим в 23-ю смешанную авиадивизию.

В боях проявил себя как бесстрашный командир, мастер управления скоростной воздушной машиной. Во главе группы самолётов «МиГ-3» он нанёс огромные потери противнику в живой силе и технике. Вражеские лётчики опасались летать в районе действия группы Супруна на низких высотах. 4 июля 1941 года во время очередного вылета под городом Толочином Витебской области его самолёт был сбит, лётчик погиб. Первоначально был похоронен на месте гибели, после войны перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.