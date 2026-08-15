СУПРИЯНОВИЧ Александра Геннадьевна

Родилась 23.12.1969. Окончила Казанский государственный университет в 1992 г.

Кандидатская диссертация : Христианизация Британии в отечественной историографии втор. пол. XIX – нач. ХХ в. (Казань 1995).

Кандидат исторических наук. Работала научным сотрудником Центра Интеллектуальной истории, также возглавляла Центр гендерных исследований Института всеобщей истории РАН .

Редактор альманаха гендерной истории «Адам и Ева».

Область интересов : Гендерная история средневековья, история эмоций и чувств в средние века, средневековая мистика, история памяти.

Сочинения: Когда мать – не женщина: "Откровения божественной любви" Юлии из Нориджа // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып.3. М., 2000;

Два прочтения одного текста: "Откровения божественной любви" Юлии из Нориджа // Преемственность и разрывы в интеллектуальной истории. М., 2000;

Язык текстов в гендерном измерении // Выбор метода: изучение культуры в России 1990-х гг. М., 2001;

Мир и представления о нем английской затворницы Юлии из Нориджа // Адам и Ева: Альманах гендерной истории. М., 2001;

Слезы рыцаря: штрихи к представлениям о мужествености в средневековых рыцарских романах // Адам и Ева: Альманах гендерной истории. 2002. № 3;

Память чувства: коллективное и индивидуальное в средневековом сознании // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала нового времени. М.,2003;

Стать святой... женщиной: к проблеме репрезентации образа св.дуселины // Адам и Ева: Альманах гендерной истории. 2003. № 5;

От печали до радости, или слезный долг св. Дуселины: Средневековая западноевропейская мистика в контексте истории чувств // Междисциплинарные подходы к изучению прошлого: до и после «постмодерна» / Под. ред. Л.П. Репиной. М., 2005.

Гендер и общество в истории / под ред. Л.П. Репиной, А.В. Стоговой, А.Г. Суприянович. СПб.: Алетейя, 2007.

Женская идентичность и средневековая мистика: Опыт гендерного анализа. М.: ИВИ РАН, 2008.