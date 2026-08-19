СУППЛИКАЦИЯ (лат. supplicatio)

Общественная молитва богам в древнем Риме .

Суппликация проводилась по случаю несчастных (эпидемия, военное поражение) или счастливых общественных событий, в первом случае о спасении и отвращении бед (obsecratio; также проводилась и при тревожных знамениях), во втором – благодарность (gratulatio). Этот обряд имел римское происхождение, но был изменен под греческим влиянием.

Чаще всего это была благодарность, назначавшаяся сенатом полководцу за одержанные победы; сенат приказывал от имени полководца открыть храмы и принести благодарственные жертвы. Суппликация не влекла за собой автоматически триумф , но часто на практике он за ней следовал, так что ее называли praerogativa triumphi, «предвестница триумфа». Сначала суппликация продолжалась один день, затем два, три, четыре и в поздние времена доходила до 12 дней для Помпея, 50 для Цезаря, а Август получил 55 суппликаций общей продолжительностью 890 дней.

Суппликация могла относиться как ко всем богам, так и к некоторым из них. В случае больших бедствий суппликации объединялись с процессиями женщин; иногда суппликации были связаны с лектистерниями . Участники процессии, украшенные венками, шли по городу, пели гимны и приносили в храмах жертвы, чтобы испросить милость богов. Часто сенат после этих мероприятий устраивал общественную трапезу. Постепенно акцент стал смещаться с благодарности богам на восхваление полководца, и в эпоху империи суппликация стала важной частью императорского культа.

Иллюстрация :

Марк Аврелий, совершающий жертвоприношение. Рельеф. Мрамор. Рим, Капитолийские музеи.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев