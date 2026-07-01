СУППИЛУЛИУМАС II

Суппилулиýмас II — последний царь Хеттского царства (ок. 1210 (?) — 1185 (?) до н. э.). Младший сын хеттского царя Тудхалияса IV , вступил на престол после смерти своего брата Арнуванды III , при котором Хеттское царство раздирала борьба с правившими в Тархунтассе потомками хеттского царя начала XIII в. Муваталлиса II и восстаниями на всех окраинах страны. С. II восстановил контроль над Тархунтассой, частью территории былого Митанни в Верхней Месопотамии , странами Западной и Северной Анатолии, вернул переориентировавшийся было на Египет Угарит и покорил Аласию (ныне Кипр). В перечисляющей его походы надписи из Южной цитадели Хаттусы С. II особенно гордится подчинением «страны города Бога Грозы», отождествление которой неясно: не исключены Тархунтасса, Кумманни в Киццувадне , Нерик в Сев. Анатолии или Халап (ныне Алеппо ) в Сирии. Однако натиск « народов моря » заставил С. II покинуть Хаттусу со всем двором. Эта эвакуация не спасла Хеттское царство от гибели. Обстоятельства смерти С. II неизвестны.

Лит .: Anatolia between the 13th and the 12th century BCE. Firenze, 2020. В. Ю. Шелестин.