СУППИЛУЛИУМАС II
Суппилулиýмас II — последний царь Хеттского царства (ок. 1210 (?) — 1185 (?) до н. э.). Младший сын хеттского царя Тудхалияса IV, вступил на престол после смерти своего брата Арнуванды III, при котором Хеттское царство раздирала борьба с правившими в Тархунтассе потомками хеттского царя начала XIII в. Муваталлиса II и восстаниями на всех окраинах страны. С. II восстановил контроль над Тархунтассой, частью территории былого Митанни в Верхней Месопотамии, странами Западной и Северной Анатолии, вернул переориентировавшийся было на Египет Угарит и покорил Аласию (ныне Кипр). В перечисляющей его походы надписи из Южной цитадели Хаттусы С. II особенно гордится подчинением «страны города Бога Грозы», отождествление которой неясно: не исключены Тархунтасса, Кумманни в Киццувадне, Нерик в Сев. Анатолии или Халап (ныне Алеппо) в Сирии. Однако натиск «народов моря» заставил С. II покинуть Хаттусу со всем двором. Эта эвакуация не спасла Хеттское царство от гибели. Обстоятельства смерти С. II неизвестны.
Лит.: Anatolia between the 13th and the 12th century BCE. Firenze, 2020. В. Ю. Шелестин.