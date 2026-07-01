СУППИЛУЛИУМАС I

Суппилулиýмас I — царь Хеттского царства (ок. 1380 (?) — 1335 (?) до н. э.). Хотя именовался сыном хеттского царя Тудхалияса III , вероятно, приходился ему зятем и пасынком, являясь сыном Хаттусилиса II . В правление Тудхалияса III восстанавливал Хаттусу и ходил в походы против касков, Хайасы и Арцавы . Пришел к власти, убив Тудхалияса Младшего (родного сына Тудхалияса III, назначенного тем в наследники и, возможно, успевшего воцариться) и выслав его братьев на Аласию (ныне Кипр). Осуществлял контроль над всеми царствами Арцавы. Провел две вой­ны с Митанни при его царе Тушратте, покорив в итоге его вассалов — Исуву на Верхнем Евфрате, Халап (ныне Алеппо), Кинзу (Кадеш), Апину (ныне Дамаск) и другие политии в Сирии. Воспользовавшись династическими столкновениями в Митанни после смерти Тушратты и отбив митаннийскую попытку реванша в Сирии, С. I послал в Митанни вой­ско под началом своего сына Пияссилиса в поддержку сына Тушратты Саттивассы, который в результате стал подконтрольным хеттам правителем занятой им части Митанни. В Каркемише и Халапе С. посадил на престолы своих сыновей Пияссилиса и Телепинуса. В ходе кампаний С. I в Сирии хеттские интересы вступили там в конфликт с египетскими, что привело к пограничным столкновениям, наиболее крупное — в долине Амка (ныне Бекаа). Скорая смерть Тутанхамона побудила его вдову к просьбе о заключении брака с сыном С. I, однако посланный в Египет сын С. I Цаннанцас погиб, С. I возобновил вой­ну с Египтом и одержал победу. К концу жизни был женат третьим браком на дочери вавилонского царя Бурна-Буриаша II. Вернувшиеся с вой­ны против Египта вой­ска принесли в Хеттское царство 20-летнюю эпидемию, от которой умер и сам С. I. Подробное жизне­описание С I. составил его младший сын Мурсилис II .

Лит. : The Oxford History of the Ancient Near East. Vol. 3. Oxford, 2022. В. Ю. Шелестин.