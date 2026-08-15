СУПОНИЦКАЯ Ирина Марковна

Родилась 31.12.1939, г. Москва. Окончила историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института, аспирантуру в ИВИ АН СССР в 1969 г.

Кандидатская диссертация : Монополии и антимонополистическое движение в США, 1880-1890 гг. (1972).

Докторская диссертация : Рабовладельческий Юг США, 1840-1860 гг. (1999).

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра исторической антропологии Института всеобщей истории РАН.

Член российской Ассоциации изучения США.

Область интересов : Специфика цивилизации США, историография, региональная история США, компаративистика.

Сочинения: Монополии и антимонополистическое движение в США в конце Х1Х в. М., 1991;

Юг США в ХIХ в. (историографический обзор). М., 1990;

Антиномия американского Юга: свобода и рабство. М., 1998;

Американская клиометрия // История и историки, 1978. М., 1981;

М.Вебер о США // Восприятие США по обе стороны Атлантики. М., 1997;

Север и Юг США: среда и общество // Цивилизации: Сб. М., 1997;

Россия и США: сравнение систем // Континент. 1998. № 3;

Южанин: рыцарь или янки? // Одиссей, 1999. М., 1999;

Русский помещик и американский плантатор // Сравнительная история: методы, задачи, перспективы. М., 2003;

Успех и удача: труд в американском и российском обществе // Вопросы философии. 2003. № 5;

Почему произошла Гражданская война? // Конфликт и консенсус в американском обществе: теория и практика: Материалы VIII Международной конференции / Ассоциации изучения США, Москва, февраль 2003 г. М., 2004.

Равенство и свобода: Россия и США. Сравнение систем. М., 2010.