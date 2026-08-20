СУННИЗМ

Сунни́зм ( араб . ахл ас-сунна ва-л-джама‘а — «приверженцы обычая и сообщества») — крупнейшее направление в исламе , к которому принадлежат все мусульмане за пределами зон преимущественного распространения хариджизма (Оман, отчасти Алжир и Ливия) и шиизма (Иран , Азербайджан, Ирак, отчасти Бахрейн, Йемен, Ливан, Таджикистан и Афганистан).

Складывался с середины VIII в. вокруг признания всех 4 выборных халифов праведными (рашидун) и «согласия», во избежание раскола (фитна), общины верующих (умма) на халифат Омейядов , а затем Аббасидов как представителей племени пророка Мухаммада — курайш . Окончательно сформировался в X в. со становлением 4 главных мазхабов и канонизацией основного корпуса сунны в виде сборников хадисов , которые выстраивались по содержанию (мусаннаф) либо по передатчикам (муснад). К раннему этапу их составления относится «Торный путь» (ал-Муватта’; более 1000 хадисов) Малика ибн Анаса (ум. в 795). Наивысшим авторитетом пользуются два «Достоверных» (Сахих), принадлежащие Бухари и Муслиму ан-Найсабури (ум. 875). В каждом из них — более 5 тыс. хадисов, из которых около 2 тыс. совпадают по содержанию, образуя ядро «достоверного» предания. Вместе со сборниками Мухаммада ат-Тирмизи (ум. 892), Абу Дауда ас-Сиджистани (ум. 888), Ахмада ан-Насаи (ум. 915) и Мухаммада ибн Маджи (ум. 887), которые, ввиду своей культово-юридической направленности, часто обозначаются как «Обычаи» (ас-Сунан; по 4–5 тыс. хадисов), они образовали «шестикнижие», завершив кристаллизацию сунны. Однако и позднее хадисный материал группировался по темам и персоналиям в практических, полемических и других целях (например, «Муснад» Ахмада ибн Ханбаля, с 30 тыс. хадисов, и пр.).

Догматика С., устоявшаяся к XI в., строится на 6 основах — вере в Бога (Аллах), ангелов, писания, пророков, судный день и предопределение. Суннитский мир не знал централизованной иерархии и единого духовно-символического руководства, хотя после падения Аббасидов халифата на лидерство в нем претендовали Сельджукиды , Мамлюков государство , Османская империя и др. Вместе с тем, с IX–X вв. сообщества суннитов, как правило, при поддержке властей предержащих, консолидировались с религиозно-юридической точки зрения, что выразилось уже к XII–XIII вв. в распространении ханафитского, шафиитского и маликитского мазхабов, ашаритской и матуридитской школ калама среди разнообразных социальных слоев и этнолингвистических групп по всему Старому Свету.

«Обыкновение» (сунна) противопоставлялось «нововведению» (бид‘а), понимаемому как исправимое заблуждение, не означающее неверия того, кто ему привержен. Так, на обвинения шиитов в адрес Омара I за новшества в общественной жизни уммы сунниты отвечали осуждением их «нововведений» в вероучении. Впоследствии бид‘а связывались прежде всего со сферой догматики, что повлекло в востоковедении некорректное отождествление их с ересями , в отличие от которых они не имели четкой теологической квалификации, что оставлялось на усмотрение конкретных богословов или их временного консенсуса. Рост скептицизма в отношении сунны, наряду с другими факторами, вызвала критическая текстология исламоведения : И. Гольд­циер и Х. Снук-Хюргронье анализировали генезис хадисного предания в условиях социокультурных сдвигов и политической борьбы в Омейядов халифате и Аббасидов халифате . Сложившееся в XX в. фундаменталистское учение коранитов отвергает канонический авторитет всех текстов в исламе, кроме самого писания.

Лит .: Wensinck A. J . A Handbook of Early Muhammadan Tradition Alphabetically Arranged. Leiden, 1927; Siddiqi M. Z. Hadith Literature: Its Origin, Development and Special Features. Cambridge, 1993; Zaman M. Q. Religion and Politics under the Early 'Abbāsids: The Emergence of the Proto-Sunnī Elite. Leiden, 1997; Бертон Дж. Мусульманское предание: Введение в хадисоведение. М.–СПб., 2006; Hazleton L. After the Prophet: The Epic Story of the Shia-Sunni Split in Islam. New York, 2009; Halverson J. Theology and Creed in Sunni Islam: The Muslim Brotherhood, Ash‘arism, and Political Sunnism. New York, 2010; Haddad F. Understanding “Sectarianism”: Sunni-Shi‘a Relations in the Modern Arab World. Oxford, 2020. Т. К. Кораев.