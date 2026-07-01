СУНИ Лев Вальтерович
Родился в 1931 г. Окончил Карело-Финский государственный университет (совр. Петрозаводский государственный университет) в 1956 г., аспирантуру Тартуского госуниверситета (Эстония) в 1963.
Кандидатская диссертация: 1963.
Докторская диссертация: Очерк общественно-политического развития Финляндии в 50 – 70-е гг. XIX в. (1981).
Доктор исторических наук, профессор. Работал заведующим кафедрой всеобщей истории, профессором кафедры Истории стран Северной Европы, деканом историко-филологического факультета Петразоводского государственного университета.
Область интересов: История Финляндии и становление исторической науки в XIX в.
Сочинения: Автор более 160 работ.
Финляндско-русские торговые отношения во второй половине XIX в. (1858-1885). - Ученые записки Тартуского государственного университета, Вып. 135. Тарту, 1963 г.
Очерк общественно-политического развития Финляндии (50-70-е годы XIX в.). Л.: Наука, 1979 г.
Самодержавие и общественно-политическое развитие Финляндии в 80-90-е гг. XIX в. - Л.: Наука, 1982.
Великое княжество Финляндское. Первая половина XIX в. Становление автономии. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013.