СУНИ Лев Вальтерович

Родился в 1931 г. Окончил Карело-Финский государственный университет (совр. Петрозаводский государственный университет) в 1956 г., аспирантуру Тартуского госуниверситета (Эстония) в 1963.

Кандидатская диссертация : 1963.

Докторская диссертация : Очерк общественно-политического развития Финляндии в 50 – 70-е гг. XIX в. (1981).

Доктор исторических наук, профессор . Работал заведующим кафедрой всеобщей истории, профессором кафедры Истории стран Северной Европы, деканом историко-филологического факультета Петразоводского государственного университета.

Область интересов : История Финляндии и становление исторической науки в XIX в.

Сочинения: Автор более 160 работ.

Финляндско-русские торговые отношения во второй половине XIX в. (1858-1885). - Ученые записки Тартуского государственного университета, Вып. 135. Тарту, 1963 г.

Очерк общественно-политического развития Финляндии (50-70-е годы XIX в.). Л.: Наука, 1979 г.

Самодержавие и общественно-политическое развитие Финляндии в 80-90-е гг. XIX в. - Л.: Наука, 1982.

Великое княжество Финляндское. Первая половина XIX в. Становление автономии. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013.