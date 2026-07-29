СУМАРОКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Выдающийся русский поэт и драматург.

Биография и творчество

Происходил из дворянской семьи. Начальное образование получил дома. В 14-летнем возрасте с братом Василием попал в Сухопутный шляхетский корпус. Был высокообразованным человеком, говорил по-немецки, по-французски, немного знал итальянский. Во время учебы познакомился с произведениями Тредиаковского, а после публикации «Нового и краткого способа к сложению российских стихов» воспринял его новшества в поэзии и начал писать силлабические стихи. На выпуск 1740 г. были напечатаны две сочиненные им оды к императрице. Выпустился с курса поручиком (1740), затем служил в военно-походной канцелярии графа Миниха, потом - адъютантом вице-канцлера графа М.Г. Головкина. Через пару лет перешел на гражданскую службу, получил место адъютанта графа Разумовского.

В 1746 г. обвенчался с камер-юнгферой Иоганной Христиной Балк, служившей у будущей государыни Екатерины Великой. У пары были две дочери — Екатерина и Прасковья.

В своей драматургии Сумароков следовал заветам французского классицизма в лице Корнеля, Расина и Вольтера. Из-под его пера вышло несколько десятков пьес, первая из которых – «Хорев» - увидела свет в 1747 г. В следующем году был создан сумароковский «Гамлет», созданный по мотивам бессмертного предшественника. В 1750 г. драматург пишет комедии – «Тресотиниус», «Чудовищи», «Пустая ссора». В конце 1750-х также появились «Нарцисс» и «Приданое обманом», в 1760-х – «Опекун», «Лихоимец», «Три брата совместники», «Ядовитый», в начале следующего десятилетия – «Рогоносец по воображению», «Мать – совместница дочери», «Вздорщица». Наиболее знаменитой пьесой Сумарокова стала трагедия «Димитрий Самозванец» (1770).

Помимо творческих успехов, драматург постепенно продвигался по карьерной лестнице. В 1756 г. возглавил Российский театр. В 1755-1758 гг. был сотрудником журнала «Ежемесячные сочинения». В 1759 г. выпускал свой журнал «Трудолюбивая пчела» (сатирической направленности). После увольнения с сохранением жалованья (1761), пытался стать академиком и на этой почве поссорился с Ломоносовым. Однако еще в 1756 г. он стал почетным членом академии свободных искусств в Лейпциге.

После воцарения Екатерины II Сумароков получил чин статского советника. Тогда ему было предоставлено право печатать свои произведения за государственный счет. Еще одним признаком императорского благоволения стало приглашение драматурга к участию в постановке маскарада «Торжествующая Минерва», приуроченного к коронации. В 1767 г. получил чин действительного статского советника и орден Св. Анны.

Однако вскоре его стремление к участию в политике начали раздражать царицу. Добавила масла в огонь просьба поэта разрешить и оплатить ему путешествие по Европе. Он потребовал большую сумму - 12000 рублей, - уверяя, что расходы окупятся после выпуска путевых заметок. Однако этот план провалился. Кроме того, Екатерина была недовольна его рецензией на свой «Наказ».

В 1766 г. оставил жену и заключил брак с дочерью своего кучера Верой Прохоровой. Венчание состоялось только через шесть лет. На фоне многочисленных проблем в семье Сумароков перебрался в первопрестольную.

В 1777 году умерла вторая жена. Поэт был в долгах, на аукционе осенью того же года с молотка ушли и его дом, и библиотека. Сам он умер вскоре после этого - 1 октября. Погребен на Донском кладбище.