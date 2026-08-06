СУЛЬПИЦИЙ СЕВЕР (лат. Sulpicius Severus)

Христианский латинский писатель IV в.

Сульпиций родился в Бурдигале и там же получил образование; в то время он увлекся классической латинской литературой, особенно Саллюстием и Тацитом. Возможно, некоторое время он занимался адвокатской практикой. В 30-летнем возрасте он овдовел, и по примеру своего земляка и друга Павлина Ноланского, решил уйти в монахи, выбрав монастырь на юге Италии. Некоторое время он находился под воздействием пелагианства, но потом раскаялся и вернулся к ортодоксии. Он пребывал в монастыре вплоть до самой смерти.

Два основных произведения Сульпиция Севера – «Житие святого Мартина» и «Хроника». «Житие» было написано вскоре после смерти святого (397 г.). Цель его – рассказ о святом аскете и чудотворце, отказавшемся от мирской жизни и карьеры военного и избравшего монашескую жизнь. «Житие» написано с большой любовью к главному герою и содержит массу красочных эпизодов, самый известный из которых – случай с нищим, чтобы одеть которого, Мартин разрубил свой плащ пополам. «Хроника» в двух книгах рассказывает об истории мира с момента его сотворения до IV в. Особую ценность оно представляет, во-первых, своей информацией о событиях конца IV в. (борьба с арианами и присцилианами), а во-вторых, тем, что Сульпиций опирался в своем изложении на недошедшие до нас части сочинений Тацита и, возможно, сохранил некоторые фрагменты из них в своем труде.

Кроме того, Сульпицию Северу принадлежат три диалога и набор писем.

Сочинения :

Сульпиций север. Сочинения / Пер. А.И. Донченко. М., 1999.