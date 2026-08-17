СУЛЕЙМАН I КАНУНИ

Сулеймáн I Кануни (в европейской литературе XVI—XVIII вв. — Солиман Великолепный) (27.04.1495, Трабзон — 06.09.1566, Сигетвар) — османский султан (1520–1566). Единственный сын Селима I . Совершил три похода против Венгрии : в 1-м (1520–1521) взял Шабац, Землин и Белград, во 2-м (1526) уничтожил армию Лайоша II при Мохаче и вступил в Буду, в 3-м (1529) водворил там Я. Запольяи , а затем осадил Вену , чем открыл эпоху Австро-турецких вой­н XVI–XVIII вв . С Венецианской республикой в 1521 заключил договор о свободной торговле ее граждан во владениях Османов и взаимной выдаче преступников, положивший начало регулярному обмену посольствами. В 1522 отвоевал у иоаннитов Родос и способствовал возникновению корсарских квазигосударств в Триполи и Алжире . В 1525 завязал переговоры с Франциском I , пребывавшим в плену у Карла V , о совместных действиях против Габсбургов , которые закончились в 1528 гарантией безопасности для приверженцев католицизма в Османской империи . Временно замирившись с Карлом, организовал 1-й «персидский» поход (1533–1535): завоевал большую часть Курдистана и Армении древней , но не смог навязать противнику решающего сражения. Вновь обратившись к западному фронту, послал на Тунис Барбароссу Хайр ад-Дина , который, не удержав город, сохранил контроль почти над всем Средиземноморьем вплоть до Гибралтара , а в 1536 совместно с французами напал на побережье Сев. Италии, чем возобновил венециано-османские вой­ны .

С. I К. занял основные порты Красного и Аравийского морей и направил свои флоты в Персидский залив и Ормузский пролив. В 1530-е его флотоводцы действовали одновременно на Атлантическом и Индийском океанах (1538 — разгром объединенного габсбургско-генуэзско-венецианского флота у Превезы и изгнание португальцев из Адена ). 2-й (1547–1548) и 3-й (1553–1555) «персидские» походы не принесли заметных результатов: встревоженный спорами за престолонаследие среди сыновей, он в 1555 пошел на Амасийский мир, который приостановил ирано-османские вой­ны .

В старости, особенно после провала осады Мальты , сопровождавшейся огромными потерями (1565), С. I К. практически устранился от дел в пользу великого вазира Мехмеда Соколлу, который сделался его полномочным представителем в диване . В соперничестве между различными группировками гарема влиятельная фаворитка, восточная славянка Хюррем-султан («Роксолана»), добилась от супруга уничтожения его взрослых отпрысков мужского пола в интересах своего сына Селима II .

С. I К. — автор поэтического сборника — покровительствовал традиционной учености и искусству, строительству культовых, погребальных, крепостных, дворцовых сооружений и общественному строительству, преимущественно в столицах (мечети, в том числе соборные архитектора Синана — Шахзаде и Сулеймание в Стамбуле и Селимие в Эдирне, гробницы, каравансараи и т. п.).

Лит .: Lybyer A. H. The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman the Magnificent. Cambridge (Mass.), 1913; Merriman R. B. Suleiman the Magnificent, 1520–1566. Cambridge (Mass.), 1944; Цветкова Б. Проучвания на градското стопанство през XV–XVI век. София, 1972; Inalcik H., Kafadar C. Süleyman the Second and His Time. Istanbul, 1993; Necipoğlu G. The Age of Sinan: Architectural Culture in the Ottoman Empire. Princeton, 2005. Т. К. Кораев.