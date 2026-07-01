СУЛЕРЖИЦКИЙ ЛЕОПОЛЬД АНТОНОВИЧ

Российский театральный режиссер, художник, писатель, последователь учения Л.Н. Толстого и П.А. Кропоткина .

Биография и творчество

Происходил из мещанской католической семьи. Отец – Антон Матвеевич, уроженец местечка Ружаны Гродненской губернии, мать Альбина – акушерка, скончалась во время учебы сына в гимназии. Глава семьи успешно работал переплетчиком, ему принадлежала мастерская в Киеве, куда семья переехала спустя год после рождения Леопольда. Рано умерший младший брат Александр был талантливым скрипачом.

В 14-летнем возрасте Леопольд ушел из киевской гимназии, из которой ему грозило исключение, работал у крестьян в селе под Каневом и устроил школу для местных детей. Вскоре поступил в киевскую частную рисовальную школу Николая Мурашко.

Известный художник В.Е. Маковский устроил Сулержицкого в московскую Школу живописи, ваяния и зодчества, где он учился с 1890 по 1894 годы вместе с С.Т. Коненковым и старшей дочерью Л.Н. Толстого Татьяной Львовной, которая познакомила его с отцом. Из училища был исключен за дерзкие выступления против начальства и за близость к семье преследуемого властями Толстого.

С юности Сулер, как для краткости звали его знакомые, проявил себя разносторонне талантливым человеком, великолепно рисовал, пел украинские, русские, польские песни, легко сходился с людьми, заряжал окружающих оптимизмом, при этом не курил, пил только чай, был вегетарианцем.

Осенью 1895 года Сулержицкий, воспринявший пацифистские стороны взглядов Толстого, а также анархиста П.А. Кропоткина, пытается отказаться от призыва в армию. Толстой поддерживает его решение, но после того, как молодого человека разместили в отделение для душевнобольных военного госпиталя в Москве и вызвали для увещеваний из Киева его отца, 23-летний Леопольд весной 1896 года отправился служить в отдаленные Кушку и оазис Серахс. Во время службы у него открылся писательский дар, а впечатления о ней отразились в повести «В песках».

Отслужив, Сулержицкий нанимается в матросы Черноморского торгового флота. Леопольду Антоновичу были близки взгляды Л.Н. Толстого гуманистического направления, теорию же о непротивлении злу насилием жизнерадостный молодой человек не разделял, предпочитая воззрения князя Кропоткина. Запрещенные властями сочинения Толстого он размножал на гектографе и циклостиле.

Летом 1898 года Сулержицкий обратился к Толстому с предложением помощи при переселении духоборов в Канаду. В конце 1898 – начале 1899 года он организует переправку 2140 духоборов в Северную Америку и затем помогает переселенцам обустроиться в незнакомых местах.

Яркая личность молодого Сулержицкого восхищала многих современников, среди которых были А.М. Горький и А.П. Чехов , усматривавший в нем диапазон талантов от архиерея до водопроводчика и издателя. В 1901 году его обаянию подверглась студентка Московской консерватории Ольга Поль, брак с которой официально так и не был зарегистрирован. В 1903 году у пары родился сын Дмитрий, ставший музыкантом и художником, а в 1902-м Леопольд и Ольга за участие в нелегальной социалистической деятельности были ненадолго сосланы в Новоконстантинов Подольской губернии.

В 1900-е годы сильнее, чем революционная работа, Сулержицкого привлекает работа в театре и следование системе К.С. Станиславского . С сентября 1906 года Леопольд Антонович помогает Константину Сергеевичу в его режиссерской деятельности, плодами их совместного творчества стали постановки «Жизни человека» Л.Н. Андреева, «Синей птицы» М. Метерлинка и «Гамлета» У. Шекспира.

С 1912 года Сулержицкий руководил 1-й студией МХТ, в которой помимо творческих целей пытался реализовать перекликавшийся с идеями Толстого и Кропоткина идейный проект театра-общины, в котором актеры и режиссеры должны постоянно существовать как единый организм, что подкреплялось совместными летними выездами в Евпаторию. Под началом Леопольда Антоновича формировались такие выдающиеся фигуры отечественного театра, как Евгений Вахтангов и Михаил Чехов , Софья Гиацинтова и Серафима Бирман.

На пике своей театральной славы Сулержицкий скончался на 45-м году жизни от нефрита в конце декабря 1916 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.