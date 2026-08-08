СУКРЕ И АЛЬКАЛА, АНТОНИО ХОСЕ

Сýкре и Алькалá ( исп. Sucre y Alcalá) , Антонио Хосе (03.02.1795, Кумана, Венесуэла — 04.06.1830, Берруэкос, Колумбия) — южноамериканский военный и политический деятель, герой Вой­ны за независимость, маршал. С началом вой­ны за независимость присоединился к патриотам, к армии Ф. Миранды, а после поражения Венесуэльской республики эмигрировал на Антилы, в 1816 присоединился к армии Боливара , а с 1820 стал начальником генерального штаба Освободительной армии. Командовал вой­сками при освобождении Эквадора, став победителем в решающей битве при Пичинче (1822). При освобождении Перу командовал вой­сками в Сьерре, горной части страны; одержал решающие победы над роялистами при Хунине и Айякучо (1824), где были разбиты и пленены вой­ска вице-короля, фактически завершив вой­ну за независимость Испанской Америки. Боливар направил С. и А. на освобождение последней занятой испанцами территории — Чаркас, позднее ставшей Боливией. 9 февраля 1825 С. и А. созвал выборы в Учредительное собрание, наделив его правом провозглашения независимости или присоединения к соседним странам, что вызвало гнев Боливара, не желавшего дробить бывшие колонии. После провозглашения независимости Боливии 8 августа 1825 осуществлял функции президента республики до и после кратковременного пребывания в стране Боливара, который формально был избран пожизненным президентом. Проводил радикальные либеральные реформы: секуляризировал имущество церкви, отменил церковную десятину, провел реформу образования, открыл школы для девочек, отменил подушную подать индейцев и другие колониальные налоги, введя имущественный и подоходный налоги. В период его правления в стране оставались освободившие ее колумбийские вой­ска, что вызвало националистический протест у жителей страны. 18 апреля 1928 во время переворота С. и А. был тяжело ранен, покинул Боливию и вернулся в Эквадор, входивший в Великую Колумбию, где ему вновь пришлось пойти на военную службу: возглавил колумбийские вой­ска для отражения перуанского вторжения. Разбил их при Тарки в феврале 1829. В 1830 принял пост председателя конгресса республики, пытался сохранить единство Великой Колумбии. При возвращении после переговоров в Кито был убит в Пасто.

Лит. : Villanueva L. Vida de D. Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho. Caracas, 1945; Lofstrom W. L. La presidencia de Sucre en Bolivia. Caracas, 1987; Sucre y la organización de la República de Bolivia en 1825. Sucre, 1998; Вой­на за независимость Латинской Америки. М., 2011; История Боливии с древнейших времен до начала XXI века. М., 2015. А. А. Щелчков.