СУКРЕ

Сýкре ( исп. Sucre) — официальная столица Боливии , административный центр департамента Чукисака. Численность населения — более 281 тыс. человек (2022). Основан в 1538 испанским конкистадором П. де Ансуресом на месте поселения индейцев аймара Чаркас, назван Ла-Плата ( исп. «серебро»), позднее был переименован в Чукисака. С 1559 — центр аудиенсии Чаркас. Здесь 25 мая 1809 вспыхнуло восстание, положившее начало освободительной борьбе Верхнего Перу, или Чаркас. С 1825 — столица республики. В 1839 переименован в честь маршала А. Х. де Сукре . После гражданской вой­ны 1899 местом пребывания правительства стал Ла-Пас, а в С. остался Верховный суд. С. славится своими церквями и соборами (Катедраль, Сан-Франциско, Ла-Мерсед, Сан-Мигель и др.), архитектурными постройками колониального периода. В 1991 центр города включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С. — культурный и научный центр. Здесь находятся старейшая Национальная библиотека и архив (1836), Университет Сан-Франсиско-Хавьер (1624).

Лит. : Cieza de Leon Р. Crónicas de Peru. I parte. Sevilla, 1553; Энциклопедия. Латинская Америка. М., 2013. Л. А. Ивкина .