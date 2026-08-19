СУКАРНО

Сукáрно ( индонез. Soekarno) (06.06.1901, Сурабая — 21.06.1970, Джакарта) — лидер национально-освободительного движения, первый президент независимой Индонезии (1945–1967). Отец С. — выходец из низшей мусульманской аристократии, мать — дочь брахмана. Учился в средней школе в Сурабае, где жил в доме У. С. Чокроаминото — лидера организации «Сарекат ислам». В начале 1920-х был председателем местного отделения организации «Молодая Ява». В 1921–1926 учился в Бандунгском технологическом институте, получил диплом инженера. В 1927 был среди основателей Национальной партии Индонезии. В дальнейшем выдвинул идеологию и программу демократической антиколониальной революции, так называемый мархаэнизм. В 1929 арестован и до 1931 находился в тюрьме. В начале 1930-х возглавил Партию Индонезии (ПАРТИНДО). 1 августа 1933 сослан на о. Флорес. В феврале 1938 в связи с болезнью переведен в Бенгкулен (Южн. Суматра). После оккупации Индонезии Японией в 1942 С. было разрешено вернуться на Яву и вновь заняться политической деятельно­стью. Считая, что Япония предоставит стране независимость, сотрудничал с японской администрацией.

На заседании Комитета по подготовке независимости 1 июня 1945 сформулировал пять принципов панчасила, которые стали официальной идеологией Индонезии. 17 августа 1945 вместе с Хаттой провозгласил Декларацию о независимости и был утвержден президентом Республики Индонезии. Во время национально-освободительной вой­ны (1946–1949) находился в голландском плену. В период парламентской демократии (1949–1957), будучи главой государства, упрочил свой авторитет в обществе. С весны 1957 в руках С. стала концентрироваться политическая власть. В 1959 было восстановлено действие Конституции 1945, наделявшей главу государства огромными полномочиями. Окончательно сложившаяся к 1960 система «направляемой демократии» представляла собой режим личной власти C., опиравшегося на неустойчивое равновесие между армией и Коммунистической партией Индонезии (КПИ). В 1963 провозглашен пожизненным президентом, «Великим вождем революции» и «Провозвестником независимости». Одновременно занимал посты премьер-министра и верховного главнокомандующего. Один из основателей Движения неприсоединения и инициатор проведения Бандунгской конференции (1955). Уделял большое внимание развитию отношений с СССР, четырежды посетил Москву (1956, 1959, 1961, 1964), был почетным профессором Московского государственного университета (1956).

Неудачное выступление группы офицеров из окружения С. против армейского командования в ходе Движения 30 сентября 1965 и последовавший за этим разгром КПИ привели к переходу власти в руки командования вооруженных сил. В марте 1966 С. вынужден был передать свои полномочия генералу Сухарто . С начала 1967 и до кончины находился под домашним арестом. На похороны С. собрались, несмотря на отсутствие официального объявления, миллионы людей. В 9-ю годовщину смерти первого президента Сухарто организовал пышную церемонию перезахоронения, был открыт мемориал усопшего.

Соч. : Индонезия обвиняет. М., 1956; Dibawah bendera revolusi. Djakarta, 1964; An Authobiography. As told to Cindy Adams. Indianapolis, 1965; Indonesian Political Thinking: 1945–1965. Ithaca–London, 1970.

Лит .: Lege J. D . Sukarno. A Political Biography. London, 1972; Renders C. L. M . The Life and Time of Sukarno. London, 1974; Сукарно: политик и личность. К 100-летию со дня рождения первого президента Индонезии. М., 2001; Другов А. Ю. Сукарно. История и современность // Многоликая элита Востока. Т. 2 / Отв. ред. Е. М. Астафьева. М., 2020. С. 94–101. В. А. Погадаев.