СУХТЕЛЕН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Образование и карьера

Павел Сухтелен родился 23 августа 1788 г. в г. Санкт-Петербург в дворянской семье. Отец – голландец, перешедший на русскую службу, генерал П.К. Сухтелен; мать – Эмеренция Вильгельмина Гартинг.

Получил домашнее образование. 26 января 1802 г. зачислен колонновожатым на квартирмейстерскую службу. 11 сентября того же года получил производство в подпоручики.

23 сентября 1804 г. переведен на службу корнетом в Кавалергардский полк. Участник первого похода против Наполеона Бонапарта в составе 4-го эскадрона своего полка (1805). При Аустерлице был ранен и оказался в плену. По возвращении на Родину в феврале 1806 г. повышен до поручика и награжден золотой шпагой.

В 1807 г. П.П. Сухтелен вернулся в действующую армию и принял участие в сражениях под Прейсиш-Эйлау, Гейльсбергом и Фридландом. После подписания Тильзитского мирного договора он сопровождал отца в поездках по западной границе России (от Балтийского до Черного моря).

В 1808 – 1809 гг. в качестве волонтера воевал против шведов в составе Гродненского гусарского полка. Выступил в качестве парламентера в переговорах. 31 марта 1808 г. состоялось его производство во флигель-адъютанты.

С 1810 г. – подполковник в Белорусском гусарском полку. Участник Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг. В конце 1811 г. П.П. Сухтелен почти год выполнял роль посланника в Лондоне. Барон с 1812 г.

Участник Отечественной войны 1812 г. Сражался на Березине, преследовал отступавших французов. Участвовал в заграничных походах русской армии 1813 – 1814 гг. в составе летучего отряда А.И. Чернышева. 20 февраля 1813 г. повышен до полковника.

С апреля 1813 г. П.П. Сухтелен – начальник штаба в отряде генерала Л. Вальмодена. После подписания Плесвицкого перемирия он – дежурный штаб-офицер в корпусе П.Х. Витгенштейна. Участник боев под Дрезденом, Пирной и Кульмом. Награжден орденами Св. Георгия 4-й степени, Св. Владимира 3-й степени.

С декабря 1813 г. – командир Волынского уланского полка, которым командовал во время заграничной кампании 1814 г. 22 февраля 1814 г. произведен в генерал-майоры.

После заключения Парижского мира П.П. Сухтелен отправился в Швецию, где был в числе штаба наследного принца во время его похода в Норвегию, а затем на Венский конгресс. Вернулся в Россию в начале 1816 г. и получил назначение командиром 1-й бригады 2-й гусарской дивизии. Граф с 1822 г. С 22 августа 1826 г. – генерал-лейтенант.

Участник Русско-персидской войны 1826 – 1828 гг. в должности дежурного генерала при штабе Кавказского корпуса. Удостоен ордена Св. Георгия 3-й степени. 25 января 1828 г. повышен до генерал-адъютанта. Участник Русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг.

На посту губернатора

21 апреля 1830 г. П.П. Сухтелен получил назначение оренбургским военным губернатором и командиром Отдельного оренбургского корпуса. За время своего губернаторства он улучшил положение в Оренбургском казачьем войске, заложил десять каменных православных и единоверческих церквей. Возвратил к работе в Уральске школу, основал в Оренбурге приходское училище, организовал в Верхнеуральске школы для обучения казачьих детей. Занимался исследованием жизни киргизов и ее улучшением. Оставил воспоминания.

20 марта 1833 г. П.П. Сухтелен умер. Был похоронен в ограде Оренбургской военной церкви.

Семья

Жена – Варвара Дмитриевна Зубова. Дети: Ольга.