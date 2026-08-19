СУХРАВАРДИ, ХУСЕЙН ШАХИД

Сухравáрди, Хусейн Шахид (08.09.1892, Миднапур, Британская Индия — 05.12.1963, Бейрут, Ливан) — юрист, политик, один из отцов-основателей Пакистана. Окончил Калькуттский университет (бакалавр математики и магистр арабского языка) и Оксфордский университет (бакалавр гражданского права и магистр политических наук). В 1921–1947 был членом Законодательного совета Бенгалии (в то время — провинция Британской Индии). В 1923 вступил в Конгресс-халифатистскую партию свараджа (крыло Индийского национального конгресса ). В 1924–1926 был вице-мэром Калькутты (ныне Колката ). Во 2-й половине 1920-х С. перешел на позиции мусульманского национализма. Основал в Бенгалии несколько мусульманских политических групп, а в 1925 стал членом Всеиндийской мусульманской лиги (ВМЛ). В 1936–1947 был руководителем бенгальского филиала ВМЛ. В 1937–1945 занимал ряд министерских постов в провинциальном правительстве Бенгалии; в 1946–1947 был главным министром и министром внутренних дел Бенгалии. В апреле 1946 на конференции депутатов ВМЛ в Дели предложил резолюцию о создании единого независимого мусульманского государства — Пакистана ( Лахорская резолюция 1940 не оговаривала точного количества мусульманских государств, которые надлежало создать на территории Британской Индии). В апреле 1947 выступил против раздела Бенгалии между Индией и будущим Пакистаном, выступая за ее выделение в отдельное государство. Данное предложение не нашло поддержки, и после образования Пакистана С. продолжил там политическую карьеру.

В 1949 С. был избран членом первой Конституционной ассамблеи Пакистана. Тогда же стал одним из основателей партии «Авами муслим лиг» («Народная мусульманская лига», НМЛ), вставшей в оппозицию Пакистанской мусульманской лиге. Считается политическим наставником Шейха Муджибура Рахмана . Под началом С. НМЛ в составе «Объединенного фронта» получила большинство голосов на выборах в провинциальную ассамблею Восточной Бенгалии в 1954. В 20 декабря 1954 — 12 августа 1955 С. был министром юстиции Пакистана. В 12 сентября 1956 — 17 октября 1957 занимал пост премьер-министра Пакистана. После военного переворота М. Айюба Хана оказался в оппозиции и уехал в Ливан, где скончался в 1963. Похоронен в Дакке.

Ист. : Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy with a Brief Account of His Life and Work / Ed. by M. H. R. Talukdar. Oxford, 2009.

Лит. : Suhrawardy Ikramullah Sh. Huseyn Shaheed Suhrawardy: A Bio­graphy. Oxford, 1991; Ghosh S. Diffe­rent Nationalisms: Bengal, 1905–1947. Oxford, 2016. А. Л. Филимонова.