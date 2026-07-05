СУХОЙ Павел Осипович

Советский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда, доктор технических наук.

Родился в Белоруссии в селе Глубокое (ныне Витебская область). В 1914 г., по окончании гомельской гимназии, поступил в Московское высшее техническое училище. В 1924 г. пришел на работу в ЦАГИ. Разработал проект истребителя И-4, занимался рядом других работ. В сер. 1932 г. П. О. Сухой был назначен руководителем бригады занимавшейся проектированием рекордного самолета АНТ-25, на котором 18-20 июня 1937 г. экипаж в составе В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и А. В. Белякова осуществил легендарный беспосадочный перелет из Москвы через Северный полюс в США. Кроме Су-2/Су-4 ОКБ Сухого занималось рядом перспективных работ по созданию высотных истребителей (Су-1, Су-3) и штурмовиков (Су-6, Су-8), которые по различным причинам не попали в серийное производство. После войны П. О. Сухой продолжил работы по созданию боевых самолетов штурмовиков, истребителей, бомбардировщиков. Машины Су-7, Су-17, Су-24, Су-25, Су-27 и другие составляли и составляют, наряду с «МиГами» и «Туполевыми» основу боевой мощи не только российских (а ранее советских) ВВС, но и служат в авиации многих стран мира.