СУХОВО-КОБЫЛИНА СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Русская художница-пейзажистка. Первая официально признанная профессиональная женщина-художник в России. Отец – В.А. Сухово-Кобылин (1782 – 1873), русский помещик, полковник, участник Отечественной войны 1812 года, мать – М.А. Сухово-Кобылина (Шепелева, 1782/1789 – 1862). Сестра драматурга и философа А. В. Сухово-Кобылина и писательницы Е. В. Салиас-де-Турнемир (писала под псевдонимом Евгения Тур).

Сухово-Кобылина получила свое художественное образование под руководством академика Е.Е. Мейера, русского художника-пейзажиста. Он распознал в своей ученице незаурядный талант и в дальнейшем ходатайствовал о её приёме в Петербургскую Императорскую академию художеств. В академии Сухово-Кобылина полностью погружается в работу. В летние месяцы она делала художественные экскурсии во внутренние губернии России и в Крым для занятий этюдами с натуры. В 1849 году курсовая картина-работа Сухово-Кобылиной пейзаж "Дорога на берегу реки" получает высокие оценки педагогов и выставляется на академической выставке. В 1850 – 1851 годах состоялась первая поездка Сухово-Кобылиной в Италию, куда она поехала под руководством Е.Е. Мейера вместе с другими его учениками. Во время этой поездки она много рисует, а один из её пейзажей, отправленный в академию в качестве экзаменационной работы, был удостоен большой серебряной медали. Во время каникул 1851 года, которые Сухово-Кобылина проводила в селе Выксе в имении своего родственника Н.Д. Шепелева в компании Е.Е. Мейера и академической молодёжи, в живописных окрестностях села она сделала много зарисовок, которые потом использовала для своей дипломной работы.

В 1852 – 1853 годах Сухово-Кобылина вместе с Е.Е. Мейером путешествует по югу России, надолго останавливаясь в Крыму, где она пишет пейзажи с натуры. Работы из этого путешествия в академии были оценены по достоинству. В 1853 году академия художеств присудила Сухово-Кобылиной малую золотую медаль за несколько крымских видов, а в следующем 1854 году – большую золотую медаль за два вида Крыма ("Татарская сакля в Крыму близ Урзуфа" и "Татарская сакля в Крыму близ Алушты") и картину "Сосновый бор в окрестностях Мурома", созданную на основе этюдов периода жизни в Выксе.

В этом же 1854 году Сухово-Кобылина заканчивает Петербургскую Императорскую академию художеств с золотой медалью. Момент своего награждения медалью она запечатлела на полотне "Софья Васильевна Сухово-Кобылина, получающая на Акте в Академии художеств первую золотую медаль за «Пейзаж с натуры»" (1854). Появление такой картины было связано с уникальностью этого случая для России середины XIX века, т.к. в то время академическая живопись считалась исключительно мужским занятием.

В 1857 году Сухово-Кобылина отправилась для дальнейшего усовершенствования в живописи в Европу. Жила, главным образом, в Италии. В Риме её гостиная была центром, куда собирались все находившиеся в то время там русские художники. Среди них она слыла не только талантливой художницей, но и женщиной тонкого и блестящего ума, благородного и горячего сердца. В последние годы своей жизни Сухово-Кобылина оставила пейзажи и занялась преимущественно портретной живописью. Кроме того она пробовала себя в публицистике: писала в российские журналы очерки о жизни в Италии известных русских людей. В 1867 году она переехала из Рима в имение своего отца Кобылинку в Тульской губернии, где скоро и скончалась. Картины и этюды Сухово-Кобылиной, оставшиеся после её смерти (в количестве 174 штук), выставлялись на академической выставке 1868 года и были в основном распроданы. Большинство из них хранятся в частных коллекциях.