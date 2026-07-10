СУХОТИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Ранние годы

О ранних годах жизни Ивана Михайловича сохранились немногочисленные сведения. Точная дата его рождения неизвестна. Исследователи относят его рождение к 1700 г. Известно, что С. был выходцем из дворянского рода Сухотиных, которые проживали в Тульской губернии. Более точное место рождения не установлено.

С 1715 г. обучался в московской Школе математических и навигацких наук. С 1716 г. определен слушателем Санкт-Петербургской Академии Морской гвардии. Сложный характер давал о себе знать, и в 1718 г. за дерзкое поведение С. отчислили из академии, направив служить рядовым матросом на флот. Только в 1721 г. С. удалось восстановиться в Академии, сдать необходимые экзамены и получить производство в гардемарины.

Военная карьера

В последующие годы служил на Балтике. С июня 1725 г. – мичман. С 1727 г. – на службе в Астрахани. С декабря 1729 г. – младший лейтенант. С января 1733 г. – лейтенант майорского ранга.

Дерзкий характер в очередной раз сыграл с С. плохую шутку. В октябре 1733 г. С. разжаловали в матросы за дерзкое поведение на судне и драку. С апреля 1735 г. восстановлен в чине лейтенанта, однако переведен в Архангельск.

С декабря 1735 г. – в составе Двинско-Обского отряда Великой Северной экспедиции, который возглавлял С.Г. Малыгин. Вместе с А.И. Скуратовым совершил переход из Архангельска в Сибирь на только что построенных ботах «Первый» и «Второй». Командовал ботом «Второй». В мае 1736 г. на коче «Обь», которому требовался ремонт, возвратился в Архангельск, так и не отправившись вместе с экспедицией вокруг Ямала. Тем не менее, по дороге в Архангельск организовал астрономические наблюдения, было описано побережье на участке от Югорского Шара до Архангельска, а также о-ва Моржовец и Колгуев. В итоге на географической карте появились устья 67 речек с именами, глубины в 144 пунктах и мели.

Новая служба

Вернувшись в Архангельск в конце апреля 1738 г. С. получил назначение содержателем магазинов и смотрителем над гаванью при Архангельском порте, однако выведен из списков по флоту.

С 1751 г. – вошел в списки по адмиралтейству. С 1753 г. – на галерном флоте. С марта 1754 г. – капитан 3-го ранга; помощник капитана над Архангельским портом.

С 1755 г. – капитан над портом галерной гавани Санкт-Петербурга. С марта 1756 г. – капитан 2-го ранга, с июня – советник Адмиралтейской конторы. С августа 1758 г. – капитан 1-го ранга. С сентября 1763 г. – капитан-командор; отправлен в отставку. О дальнейшей судьбе сведения скудны. Известно, что вскоре после отставки С. скончался. Однако точная дата смерти С. неизвестна.