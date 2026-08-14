СУХОМЛИНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Сухомли́нов , Владимир Алексеевич (04[16].08.1848, Тельши, Ковенская губ. — 02.02.1926, Берлин, Германия) — российский государственный и военный деятель, генерал от кавалерии (1906), генерал-адъютант (1912), член Госсовета (1909–1915).

Из дворян. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1867), затем Академию Генерального штаба (1874). Начал службу в 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Участник Русской-турецкой вой­ны 1877–1878 (см. Русско-турецкие вой­ны XVII – XIX вв. ). С 1878 С. — управляющий делами Академии Генштаба, с 1897 — командир кавалерийской дивизии, в 1898–1899 — командующий вой­сками Киевского округа. В годы Революции 1905 – 1907 в России — киевский, волынский и подольский генерал-губернатор. В 1908 назначен начальником Генштаба, а также членом Совета государственной обороны. В этом качестве С. занимался составлением новых мобилизационных планов. С 1909 — военный министр.

На этом посту С. провел ряд реформ: были созданы автомобильные части, военная авиация, пулеметные команды, военная контрразведка. При этом С. был противником форсированного развития и использования новых видов боевой техники, стремился обеспечить армию в основном иностранным вооружением, что стало одной из причин неподготовленности военной промышленности страны к затяжной вой­не. После увольнения с должности министра был отдан под суд (1916) по обвинению в измене и злоупотреблении властью, но оправдан. В 1917 снова был отдан под суд, приговорен к каторге, но в 1918 был освобожден. Эмигрировал.

Соч. : Воспоминания. Мемуары. Минск, 2005.

Лит. : Бей Е. В. Генерал В. А. Сухомлинов. Военный министр эпохи Великой вой­ны. М., 2021. Н. А. Могилевский.