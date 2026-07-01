СУХОМЛИНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Русский филолог и литературовед, академик. Действительный тайный советник (1896).

Происхождение и образование

Родился в семье профессора химии Ивана Ивановича Сухомлинова (1792-1836). Рано лишившись родителей, он воспитывался тётей Ольгой Давыдовной Дащенковой. После окончания Харьковского пансиона Е. Зимницкого, учился на Историко-филологическом факультете Харьковского университета. В 1852 г. получил степень магистра за работу по теме «Взгляд на исторический ход русской драмы». Затем был назначен адъюнктом Санкт-Петербургского университета по кафедре русской литературы. Кроме того, преподавал русскую словесность в Школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров, а в 1856 г. - во втором Кадетском корпусе.

В Петербургском университете.

В 1856 г., защитив диссертацию «О древнерусской летописи как памятнике литературном», получил степень доктора славяно-русской филологии. В марте 1858 г. отправился за границу; посетил все крупнейшие европейские и западнославянские центры культуры, слушал курсы словесности, изучал памятники мировой литературы в знаменитых библиотеках и университетских архивах. По возвращении из-за границы, в декабре 1860 г. был назначен экстраординарным профессором Санкт-Петербургского университета, с 1864 г. - ординарный профессор на кафедре русской словесности, где преподавал теорию языка, древнерусскую литературу, источниковедение. Почетный член СПб., Киевского, Харьковского и Казанского университетов. С 1866 г. действительный статский советник, с 1882 г. - тайный советник, с 1896 г. - действительный тайный советник.

В Академии наук

В 1872 г. был избран в Петербургскую Академию наук по отделению русского языка и словесности. Ординарный академик (6.02. 1876). Председатель Второго отделения АН (1899). С 1900 г. учредил в АН и возглавил разряд изящной словесности.

Вклад в науку

Наиболее серьезным трудом Сухомлинова является академическое издание сочинений М.В. Ломоносова, оконченное только в 1930-х гг. и подготовка многотомного сборника материалов по истории Академии наук. Одним из первых среди ученых обратился к архивам министерства народного просвещения при изложении истории образовательных реформ в России при Александре I. В 1857-1860 гг. руководил изданием студенческих научных сборников Петербургского университета. В 1858 г. Сухомлинов издал книгу «О сочинениях Кирилла Туровского», которая включила как сами сочинения, так и исследования о нём. В 1874-1888 гг. вышел монументальный труд «История Российской академии» в восьми томах; в работе автор проследил развитие филологических знаний в XVIII в. и первых десятилетиях XIX в. в связи с развитием русской литературы и общества. Во второй половине 1880-х годов Сухомлинов успел подготовить и издать десять томов «Материалов для истории императорской Академии наук» - систематическое собрание более 8 тыс. архивных документов.

Основные труды

Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I. Т. 1-2. СПб., 1866.

О трудах по истории русской литературы // ЖМНП. 1871. № 8

И. С. Тургенев. СПб., 1884

История Российской Академии. Т. 1—8. СПб., 1874—1888.

Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т. 1—2. СПб., 1889

А. С. Кайсаров и его литературные друзья. СПб., 1897 (Сб. Отд. Русского языка и словесности АН. Т. 65. № 5).

Исследования по древней русской литературе. СПб., 1908 (Сб. ОРЯС. Т. 85. № 1).

Материалы для истории императорской Академии наук. Т. 1—10, 1885—1900.

Ломоносов М.В. Полн.собр. соч. В 5-ти тт. СПб, 1891—1902. (составление, коммментарии)

Исследования по древней русской литературе. СПб., 1908.