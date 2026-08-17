СУХАНОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Сухáнов, Николай Николаевич (наст. фамилия Гиммер) (27.11[09.12].1882, Москва, — 29.06.1940, Омск) — российский политический деятель и экономист. Из дворян. В 1904 арестован как социалист-революционер , освобожден после принятия Манифеста 17 октября 1905 . Участник восстания в Москве (см. Декабрьские вооруженные восстания 1905 – 1906 ). Отошел от социалистов-революционеров, но за причастность к ним был сослан в Архангельскую губернию. Перешел к марксизму. С 1913 жил в Петербурге, работал в Министерстве земледелия и выступал как публицист в «Русском богатстве», «Современнике» и др. Интернационалист. Масон. Активный участник Февральской революции 1917 . 27 февраля [12 марта] избран членом Исполкома Петроградского совета , организатор выпуска № 1 его «Известий». В ночь на 2[18] марта участвовал в переговорах представителей Петроградского совета и Временного комитета Государственной думы об условиях формирования Временного правительства 1917 . С апреля — член Главного земельного комитета. С мая — меньшевик-интернационалист. Редактор социал-демократической газеты «Новая жизнь». Ушел со Второго Всероссийского съез­да советов рабочих и солдатских депутатов , но позитивно отнесся к ликвидации Временного правительства. Был избран во Всероссийский центральный исполнительный комитет , откуда исключен с другими меньшевиками в июне 1918. В 1918–1922 написал воспоминания «Записки о революции», которые вызвали отклики у участников событий 1917, включая В. И. Ленина . В 1920 отошел от меньшевизма . Сотрудник Института монополии внешней торговли при Наркомате торговли РСФСР. Член Коммунистической академии. В июле 1930 арестован по делу Союзного бюро ЦК меньшевиков , признал вину в критике политики ВКП(б), в марте 1931 приговорен к 10 годам заключения. С 1935 в ссылке в Тобольске. 19 сентября 1937 арестован. Расстрелян.

Соч .: Мировое хозяйство накануне и после вой­ны. 1913–1923. М.–Л., 1924; Записки о революции. М., 1991.

Лит .: Корников А. А. Судьба российского революционера: Н. Н. Суханов — человек, политик, мемуарист. Иваново, 1995; Политические партии России. Конец XIX — начало XX века. М., 1996; Getzler J. Nikolai Sukhanov. Chronicler of the Russian Revolution. New York, 2002. А. В. Шубин.