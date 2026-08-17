СУГЕРИЙ

Сугéрий ( лат. Sugerus; фр. Suger) (ок. 1081 — 13.01.1151, Сен-Дени) — монах-бенедиктинец, аббат Сен-Дени , советник французских королей Людовика VI Толстого и Людовика VII Молодого , один из создателей «французского искусства» в архитектуре, позднее названного готикой . Происходил либо из незнатной рыцарской семьи, либо из семьи зажиточных крестьян, проживавшей на землях королевского домена вблизи аббатства Сен-Дени. Небольшого роста, хрупкого телосложения, С. обладал необычайными способностями, феноменальной памятью и ярким красноречием. С детства он был предназначен к церковному служению. Учился в приюте Эстре при аббатстве Сен-Дени (1091–1101) вместе с будущим королем Людовиком VI, затем в другом монастыре — Мармутье, Фонтевро или Флёри. С разрешения аббата Сен-Дени Адама проповедовал, приводил в порядок монастырские архивы. В 1106 был послан на синод в Пуатье; с тех пор не раз выполнял важные поручения, отстаивая интересы аббатства перед папским престолом. Управлял различными монастырскими владениями в должности прево (1109–1115); получил ценный хозяйственный и военный опыт. В 1122 был избран аббатом Сен-Дени.

С. заботился об усилении почитания св. Дионисия как апостола Галлии , о возвышении связанного с монархией аббатства Сен-Дени, сакрализации королевской власти. С 1118 был ближайшим советником королей Людовика VI и Людовика VII; выполнял важные политические и дипломатические миссии, улаживал конфликты. В 1124 перед угрозой вторжения во Францию коалиции германского императора Генриха V и короля Англии Генриха Боклерка впервые использовал хоругвь Сен-Дени (орифламму) как священное королевское знамя. Св. Дионисий стал небесным покровителем Франции, а орифламма — одной из королевских регалий. В отсут­ствие Людовика VII, отправившегося в крестовый поход , С. был регентом королевства (1147–1149); защищал интересы короны от посягательств знати и увеличил доходы казны.

Добился от короны полноты прав на бург Сен-Дени, на поле и ярмарку Ланди. Установил в монастыре строгую дисциплину, обеспечил хозяйственное процветание. В 1130–1140-х перестроил храм аббатства Сен-Дени (освящен 11 июня 1144) в соответствии с концепцией, разработанной им на основании трактата Псевдо-Дионисия «О небесной иерархии». Роскошь убранства, новаторское сочетание каменной кладки и многочисленных витражей (14 огромных окон и круглое окно-роза на фасаде) символизировали божественное присутствие.

Основное произведение С. — «Жизнь Людовика Толстого» (1137–1144), в котором изложена концепция короля-сюзерена, стоящего на вершине общественной иерархии, и королевского служения ради мира и порядка, защиты церкви и общего блага.

Соч .: Жизнь Людовика VI Толстого, короля Франции (1108–1137) / Пер. Т. Ю. Стукаловой. М., 2006.

Лит .: Грановский Т. Н. Аббат Сугерий. Историческое исследование. М., 1849; Abbot Suger and Saint Denis: A Symposium / Ed. P. L. Gerson. New York, 1986; Grant L. Abbot Suger of Saint Denis: Church and State in early 12th-century France. London, 1998; Bur M. Suger, abbé de Saint-Denis, régent de France. Paris, 1991; Хрипкова Е. А. Базилика Сен-Дени аббата Сугерия. М., 2013; Gasparri F. Suger de Saint-Denis: abbé, soldat, homme d’Еtat au XIIe siècle. Paris, 2015. С. К. Цатурова .