СУФАНУВОНГ

Суфанувóнг (13.07.1909, Луангпхабанг — 09.01.1995, Вьентьян) — лаосский политический и государственный деятель. Сын последнего вице-короля Луангпхабанга Бункхонга (ум. 1920), брат Суванна Фумы , племянник короля Сисавангвонга (1905–1959). В 1937 окончил Национальную школу мостов и дорог в Париже. В 1938–1945 работал инженером во Вьетнаме. По окончании Второй мировой вой­ны установил связи с вьетнамскими коммунистами, в 1945–1949 играл важную роль в борьбе освободительного движения Лао Иссара против сил французской администрации в Лаосе. За прокоммунистические взгляды получил прозвище «Красный принц».

После раскола в Лао Иссара коммунисты и представители других левых сил под руководством С. и Кейсона Фомвихана (1920–1992) в 1950 создали Нео Лао Иссара (Фронт освобождения Лаоса, ФОЛ). С. стал председателем его Центрального комитета (ЦК) и правительства национального сопротивления (1950–1956). В 1956–1986 — председатель созданного на базе ФОЛ ЦК Нео Лао Хаксат (Патриотический фронт Лаоса, ПФЛ, с 1979 — Фронт национального строительства Лаоса). В 1957–1959 — министр планирования и строительства в коалиционном королевском правительстве, созданном с целью примирения противоборствующих сторон в начавшейся с 1955 гражданской вой­не. В 1958–1959 — депутат Национального собрания. В июле 1959 — мае 1960 подвергся тюремному заключению. В июне 1962 — заместитель премьер-министра и министр экономики и планирования коалиционного правительства «национального единства». После подписания в феврале 1973 Вьентьянских соглашений о восстановлении мира и достижении национального согласия в стране в 1974–1975 являлся председателем Национального политического консультативного совета Лаоса. Первый президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) (2 декабря 1975 — 15 августа 1991; с октября 1986 из-за болезни лишь формально сохранял эту должность). В 1975–1986 — председатель Верховного национального собрания ЛНДР.

Лит. : Кожевников В. А. Очерки новейшей истории Лаоса. М., 1979; Иванов В. В. Гражданская вой­на в Лаосе 1959—1975 гг. Военно-политические аспекты. Комсомольск-на-Амуре, 2013. А. А. Майзлиш .