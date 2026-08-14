СУЕТИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Художник, график, живописец, дизайнер, представитель русского авангарда, супрематист.

Н.М. Суетин родился в семье начальника железнодорожной станции. Рисовать начал в детстве. Посещал школу в родном поселке, затем окончил гимназию в г. Калуга и учился к Петербургском кадетском корпусе. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, был мобилизован в армию. Служил на Кавказе, затем в Витебске. Там он поступил в Народную художественную школу, созданную Марком Шагалом. В 1918 году Суетин познакомился с И.А. Пуни и затем с К.С. Малевичем, на курс к которому он поступил в Витебское народное художественное училище. К этому времени Суетин уже обладал собственной неповторимой манерой рисования, активно перерабатывая на собственный лад идеи футуризма и кубизма. В 1920 году Суетин вошел в авангардное художественное объединение УНОВИС («Утвердители нового искусства»), образованное Малевичем, полностью принял его концепцию супрематизма и активно способствовал его развитию. В 1920-1922 годах Суетин принял участие в оформлении Витебска к годовщинам Октябрьской революции и празднованию Первому мая, в неповторимом футуристическом авангардном стиле расписывая городские стены, трамваи, трибуны, вывески. Вместе с УНОВИСом он принимал участие в выставках в Витебске и Москве в 1922-1923 годах, во Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве, «Выставке картин петроградских художников всех направлений. 1918-1923».

С 1922 году Суетин проживал в Петрограде, куда переехал вслед за Малевичем после окончания училища. Там вместе с наставником он принимал участие в создании ГИНХУКа (Государственного института художественной культуры), в котором возглавил лабораторию супрематического ордера. Он помогал Малевичу в осуществлении большинства макетов «архитектонов» - объемных супрематических композиций, а также создавал собственные проекты. Архитектоны представляли собой бесконечные вариации прямоугольных кубических форм. В рамках этого направления целью художника было создать пластические комбинации, добиться гармоничного соотношения объемов и пропорций. Геометрические абстракции виделись им как чертежи для универсального преображения окружающих человека форм. При отсутствии практической значимости они изначально задумывались как объекты архитектуры будущего, архитектуры XXI века.

Также Суетин в 1925-1926 годах работал в экспериментальной лаборатории Института прикладного и декоративного искусства, где занимался разработкой различных дизайнов для предметов быта. Работы этого периода: «Пересечение супрематических плоскостей» (1921-1922), «Супрематическая динамика» (1921), многочисленные работы под названиями «Супрематизм» и «Композиция».

Делом жизни Н.Суетина стала работа на Государственном фарфоровом заводе им. Ломоносова в Ленинграде, где он трудился с 1922 по 1954 год сначала в качестве художника по росписи фарфора, с 1933 года - художественного руководителя, а с 1950-го - главного художника завода. В этой области он совершил настоящую революцию в декоративном искусстве, создав совершенно новые формы фарфоровых изделий. Такова фарфоровая чернильница, похожая на модель космического дома будущего - планиту, которую Суетин проектировал в ГИНХУКе, чернильница «Псковский храм» (1929), оригинальные вазы-архитектоны (1932), ставшие прообразом советского павильона на всемирной выставке в Париже в 1937 году. Его сервизы были оригинальны по форме, раскраске, а также должны были быть расставлены на столе определенным образом для правильной трактовки композиции (сервиз «Тракторный», 1932). Его работы, выполненные в фарфоре, являли собой образцы абстрактной и беспредметной супрематической архитектуры, сохраняя при этом свое бытовое практическое применение. Помимо посуды, Суетин также изготавливал на заводе элементы оформления московского метрополитена и здания Речного вокзала.

Позднее, вслед за Малевичем, Суетин несколько отошел от беспредметного искусства, перейдя от чистой геометрии к условно-знаковым фигуративным образам. Это сказалось и в станковом и в декоративно-прикладном творчестве художника. Так, в 1920-1930-х годах, будучи свидетелем коллективизации и ломки старой деревни, он создал большой живописный крестьянский цикл: «Женщина с пилой» (1927-1928), «Богоматерь с младенцем» (1927), «Крестьянка» (1929), «Чучело» (1929), «Мужик» (1932) и др. В фарфоре ярким примером этого периода служит сервиз «Бабы» (1931-1932).

В 1934 году Суетин безрезультатно пытался помочь тяжело больному Малевичу, организовать его лечение заграницей. В 1935 году он принимал активное участие в организации похорон учителя, согласно разработанной Малевичем «супрематической обрядности», исполнив супрематический саркофаг-архитектон, урну для праха и памятник в виде куба на могиле Малевича в подмосковной Немчиновке.

В 1930-е годы Суетин работал в качестве главного художника советских Павильонов на всемирных выставках «Искусство и техника в современной жизни» (Париж, 1937), «Мир завтрашнего дня» (Нью-Йорк, 1939), разрабатывая их внутреннюю конструкцию и внешний вид. В 1937 году оформленный им советский павильон получил Гран-при всемирной выставки в Париже.

Войну Н.М. Суетин провел в блокадном Ленинграде. С 1944 по 1949 год он был главным художником Музея обороны Ленинграда. В 1944 году был удостоен награды ордена Ленина. Произведения Суетина экспонировались на многочисленных выставках в СССР и за границей. Живописные работы 1920-30-х годах вошли в экспозицию выставок «Художники РСФСР за 15 лет» в Ленинграде (1932) и Москве (1933), затем после долгого перерыва они появились на выставке в Нью-Йорке (1971).

Женой Н.М. Суетина была художница Анна Александровна Лепорская, с которой они познакомились во время сотрудничества с Малевичем в ГИНХУКе.

Умер Суетин в Ленинграде 22 января 1954 года.