СУДЕЙКИН ВЛАСИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Русский экономист, публицист, педагог и сенатор.

Образование и преподавание

Получил домашнее образование, затем окончил Лицей в память цесаревича Николая (1876) и юридический факультет Московского университета с отличием (1879). После окончания университета слушал лекции в Берлине, Фрейбурге и Лондоне. За диссертацию «Государственный банк. Его экономическое и финансовое значение» в 1891 г. получил степень магистра политической экономии и статистики. В 1892-1907 гг. был приват-доцентом на кафедре финансового права на Юридическом факультете, где читал лекции по истории финансов в России и по финансовому праву.

Государственная и публицистическая деятельность

Занимал различные должности в Министерстве финансов. Затем исполнял обязанности управляющего канцелярией Виленского генерал-губернатора. Написал ряд статей в «Юридическом вестнике», «Трудах Императорского вольного экономического общества», «Экономическом журнале», «Сельском хозяине», «Счетоводстве» и других печатных периодических изданиях. Судейкин является одним из авторов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». Расстрелян в 1918 г.

Основные труды

1. Наши общественные городские банки и их экономическое значение. СПб., 1884.

2. Расчетные палаты и их устройство. СПб., 1886.

3. Прямые налоги и их организация во Франции . СПб., 1887.

4. Операции Государственного банка. СПб., 1888.

5. Очерк организации поземельного кредита в Англии, Германии, Австро-Венгрии и Франции СПб., 1888.

6. Восстановление металлического обращения в России, 1839—1843 годах М., 1891.

7. Государственный банк. Его экономическое и финансовое значение. СПб., 1891. [Электронный ресурс]

8. Биржи и биржевые операции. СПб., 1892.

9. Война и наша финансовая политика. СПб.,1915.