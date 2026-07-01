СУДЕЙКИН ГЕОРГИЙ ПОРФИРЬЕВИЧ

Подполковник Корпуса жандармов, инспектор секретной полиции.

Образование. Военная служба

Происходил из дворянской семьи. Стал отцом известного художника Сергея Судейкина.

Георгий учился в гимназии в Смоленске, после чего стал вольноопределяющимся 4-го пехотного Копорского полка. По выходе из Московского пехотного юнкерского училища в 1870 году получил звание прапорщика. Через год Судейкин – подпоручик и полковой адъютант, в 1872 – поручик.

Жандармский корпус и охранка

В 1874 году началась карьера Судейкина на поприще политического сыска. Став офицером Отдельного корпуса жандармов, он начал службу в качестве адъютанта Воронежского жандармско-полицейского управления железной дороги. Через три года Георгий Порфирьевич дослужился до помощника начальника Киевского губернского жандармского управления, также удостоившись штабс-капитанского чина. На этом посту Судейкин смог добраться до народовольческой ячейки в Киеве и уничтожить ее, что сильно сказалось на его карьере. С 1881 года он стал главой агентурной сети охранного отделения в Петербурге, на этой должности тесно сотрудничая с директором департамента полиции В.К. Плеве и министром внутренних дел Д.А. Толстым .

Через год был создан новый пост инспектора секретной полиции, который занял Георгий Порфирьевич Судейкин. В это время он сумел завербовать в агенты члена «Народной воли» , за которой полиция особенно охотилась после убийства царя Александра II 1 марта 1881 года, Сергея Петровича Дегаева . Встав на путь провокации, тот выдал Судейкину военную организацию народовольцев и оставшихся на свободе членов Исполнительного комитета партии, среди которых была и Вера Николаевна Фигнер . Дегаев помог окончательно уничтожить «Народную волю». Однако сам Судейкин вел двойную игру: с одной стороны, разоблачал революционеров, с другой, он надеялся деморализовать правительство (в частности, путем подготовки убийства министра Д.А. Толстого и великого князя Владимира Александровича) и извлечь из этого пользу для самого себя.

Но планам инспектора не суждено было сбыться. В 1883 году Дегаев был разоблачен товарищами-народовольцами и, загнанный в угол, согласился помочь избавиться от Судейкина. 16 декабря 1883 года провокатор сумел заманить своего начальника к себе на квартиру, где Георгий Порфирьевич был убит революционерами Николаем Стародворским и Василием Конашевичем.