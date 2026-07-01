СУДЕТСКИЙ КРИЗИС 1938 г.

Конфликт в Европе, вызванный угрозой агрессии нацистской Германии на Чехословакию.

В Чехословакии помимо 7,2 миллионов чехов жило 3,5 миллиона немцев, 2,5 миллиона словаков, 0,7 миллиона венгров и полмиллиона украинцев-русинов, около 100 тысяч поляков. Присоединив Австрию в ходе аншлюса, А. Гитлер перешел к давлению на Чехословакию, от которой требовал передать Германии населенные преимущественно немцами западные районы страны — Судетскую область. В этом районе находилась значительная часть военной промышленности и защищавшая Чехословакию линия укреплений, передача Судет Германии сделала бы Чехословакию беззащитной.

После прихода нацистов к власти в Германии, в Чехии оживилось националистическое движение судетских немцев, которое приобрело нацистский характер. Была создана Судето-немецкая партия (СНП) во главе с К. Генлейном. 24 апреля 1938 г. в речи Генлейна в Карловых варах («Карлбадский ультиматум») были выдвинуты требования широкой автономии Судет, федерализации государства и тесных связей Судет с Рейхом. Но когда чехословацкое руководство пошло на уступки, Генлейн, за спиной которого стоял Гитлер, стал требовать передачи Судет Германии, генлейновцы организовывали вооруженные акции в Судетах.

С мая 1938 г. Гитлер готовил вторжение в Чехословакию, но ей могли оказать помощь Франция и её союзники Великобритания и СССР. Президент Чехословакии Э. Бенеш надеялся, что хватит дипломатического давления на Германию со стороны Великобритании и Франции. Однако премьер-министры Великобритании Н. Чемберлен и Франции Э. Даладье предпочли политику “умиротворения”, надеялись договориться с Гитлером. СССР предлагал Франции оказать давление на Польшу и Румынию для того, чтобы они пропустили в Чехословакию Красную армию или хотя бы советскую авиацию, однако эти государства отказались, опасаясь, что СССР может использовать кризис для усиления своих позиций в Европе.

15 и 22 сентября Чемберлен пытался лично договориться с Гитлером о компромиссе, который был очень близок к германским условиям, но Гитлер, планировавший 1 октября начать войну против Чехословакию, выступал в ультимативном духе. Гитлер представил Чемберлену карту, на которой к Германии должны были отойти все территории, где компактно жили судетские немцы, даже если они были в меньшинстве. Причем чешское население должно было очистить их, оставив имущество. В это время договориться не удалось.

Великобритания и Франция стали готовиться к вооруженному столкновению с Германией в ближайшие дни. Но лидеры западных государств воевать не хотели. Польша и Венгрия также предъявили территориальные претензии к Чехословакии (соответственно Тешинская область и часть Словакии, включая Закарпатье). СССР стал концентрировать войска против Польши, которая в предстоящем конфликте могла оказаться на стороне Германии. СССР.

В этих условиях союзник Гитлера Б. Муссолини выступил в качестве «посредника» и предложил провести конференцию Германии, Италии, Великобритании и Франции по Чехословакии без ее участия. Это предложение было воспринято Чемберленом и Даладье как выход из положения. «Компромиссные» предложения Муссолини были очень близки к ультимативным требованиям Гитлера. Они легли в основу конференции в Мюнхене, которая успешно закончилась 30 сентября заключением Мюнхенского соглашения 1938 г. о разделе Чехословакии. Великобритания и Франция обещали гарантировать новые границы Чехословакии, когда будут удовлетворены претензии также Венгрии и Польши. Брошенная союзниками Чехословакия не решилась сопротивляться немецкой военной мощи и капитулировала. СССР оказался во внешнеполитической изоляции. Уже в марте 1939 г. Германия в нарушение соглашения захватила Чехию, что приблизило Вторую мировую войну.

Исторические источники:

Документы внешней политики СССР. Т. 21. М., 1977; Документы по истории Мюнхенского сговора. 1937-1938. М., 1979; Новые документы по истории Мюнхена. М., 1958.

Автор статьи: Шубин А.В.