СУДЕЦ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1955), Герой Советского Союза (1945), Народный Герой Югославии (1964), Герой МНР (1971).

Биография

Родился 10 (по новому стилю — 23) октября 1904 года в Нижнеднепровске (ныне — в черте города Днепра). Окончил пять классов реального училища и два класса техшколы.

С сентября 1925 года – в РККА. В 1927 году окончил ВТШ ВВС, служил авиамехаником в КОВО. В течение нескольких лет окончил КУКС, Качинскую ВАШЛ, КУКС при ВВА. В 1933 году был направлен для дальнейшего прохождения службы в МНР. На протяжении четырёх последующих лет он был советником командира авиабригады, командующим авиагруппой ВВС РККА. Участвовал в боях на Дальнем Востоке.

В 1937 году вернулся в СССР. Служил на командных должностях. Участвовал в советско-финской войне, летал на самолёте «ТБ-3». По завершении боевых действий он последовательно командовал авиабригадой и авиадивизией, а затем – 4-м ДБАК.

Великая Отечественная война

С августа 1941 года корпус Судеца оказывал воздушную поддержку наземным силам. Вскоре стал командующим ВВС 51-й армии. В этом качестве руководил действиями армейской авиации во время обороны Крыма. С октября 1941 года – командующий ВВС ПриВО.

С июля 1942 года командовал 1-й бомбардировочной воздушной армией, формировавшейся в качестве резерва Ставки и предназначавшейся для усиления наличных сил на ответственных участках. Однако уже вскоре данное соединение было расформировано, и с сентября 1942 года командовал 1-м БАК. Под его руководством лётчики данного соединения успешно действовали во время прорыва Ленинградской блокады.

С марта 1943 года – командующий 17-й воздушной армией. Под его командованием авиационные части участвовали в Курской битве, освобождении Украинской и Молдавской ССР, балканских стран.

Послевоенная жизнь

В 1946 году был назначен на должность начальника Главного штаба — заместителя Главкома ВВС. В 1950 году окончил ВАГШ ВС СССР. В 1955-1962 годах командовал всей советской Дальней авиацией. В 1962-1966 годах – Главком Войск ПВО страны. Внёс значительный вклад в развитие вверенного ему рода войск, перехода его на новейшую технику. Умер 6 мая 1981 года.