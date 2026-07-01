СУДЕБНИКИ
Судéбники — правовые кодексы Московской Руси конца XV — начала XVII в. Создание С., содержавших унифицированные юридические нормы, отражало процессы политической централизации и систематизации права. Основной сферой, которую регламентировали С., являлось судопроизводство, в особенности взимание судебных пошлин. С. разделяли центральный и местный суды, содержали нормы холопьего права, фиксировали постепенный переход в уголовных делах от состязательного процесса к сыску, регламентировали применение смертной казни, крестьянский переход. Судебник 1497, созданный на последнем этапе правления Ивана III, сохранился в единственном списке, что вызывает дискуссии среди исследователей о его применении на практике. Судебник 1550 был принят в ходе преобразований начала царствования Ивана IV и использовался до середины XVII в., когда его заменило Соборное уложение. Судебник 1589, возникший при Федоре Ивановиче, вероятно, применялся только в северных областях России. Вопрос о том, был ли он санкционирован центральной властью или имел неофициальной статус, остается дискуссионным. Так называемый Сводный Судебник, составленный около 1606–1607 при Лжедмитрии I, представляет собой незавершенную попытку кодификации законодательства второй половины XVI — начала XVII в.
Лит.: Судебники XV–XVI вв. М.–Л., 1952; Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права XI–XIX вв. М., 2000; Алексеев Ю. Г. Государство и право эпохи формирования Российского государства (XIV–XV вв.). СПб., 2019. А. А. Калашникова, И. А. Кирпичников.