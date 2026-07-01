СУДЕБНИКИ

Судéбники — правовые кодексы Московской Руси конца XV — начала XVII в. Создание С., содержавших унифицированные юридические нормы, отражало процессы политической централизации и систематизации права. Основной сферой, которую регламентировали С., являлось судопроизводство, в особенности взимание судебных пошлин. С. разделяли центральный и местный суды, содержали нормы холопьего права, фиксировали постепенный переход в уголовных делах от состязательного процесса к сыску, регламентировали применение смертной казни, крестьянский переход. Судебник 1497, созданный на последнем этапе правления Ивана III, сохранился в единственном списке, что вызывает дискуссии среди исследователей о его применении на практике. Судебник 1550 был принят в ходе преобразований начала царствования Ивана IV и использовался до середины XVII в., когда его заменило Соборное уложение . Судебник 1589, возникший при Федоре Ивановиче, вероятно, применялся только в северных областях России. Вопрос о том, был ли он санкционирован центральной властью или имел неофициальной статус, остается дискуссионным. Так называемый Сводный Судебник, составленный около 1606–1607 при Лжедмитрии I , представляет собой незавершенную попытку кодификации законодательства второй половины XVI — начала XVII в.

Лит. : Судебники XV–XVI вв. М.–Л., 1952; Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права XI–XIX вв. М., 2000; Алексеев Ю. Г. Государство и право эпохи формирования Российского государства (XIV–XV вв.). СПб., 2019. А. А. Калашникова, И. А. Кирпичников.